Acquisition de terrains, développement de logement social, bannissement des armes à feu : la mairesse de Montréal, Valérie Plante, réclame sans surprise une série de mesures au gouvernement Trudeau, qui doit dévoiler jeudi son prochain budget.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Comment on protège nos berges, comment on peut protéger les éponges naturelles, acheter des terrains, faire des grands parcs ? C’est un élément important pour nous », a indiqué Mme Plante mercredi, à l’issue d’une séance du comité exécutif, martelant que la création « d’infrastructures vertes » sera une priorité.

L’élue a du même coup réagi au rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui a prévenu lundi que les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) devront cesser d’augmenter au plus tard en 2025 et être réduites de moitié d’ici 2030, par rapport à leur niveau actuel, pour que la hausse de température n’excède pas 1,5 °C.

« Ça peut être parfois un peu déprimant ou choquant, mais ce sont des chiffres qui nous montrent l’urgence d’agir. Pour la Ville, ça nous donne encore plus d’énergie à continuer à poser des gestes. Et il y en aura d’autres dans les prochaines semaines », a-t-elle dit, en répétant « avoir besoin de l’aide des paliers supérieurs » pour réduire les émissions montréalaises de 55 % d’ici 2030, un objectif que s’est fixé la Ville.

« Faire la job » en habitation

La mairesse de Montréal réclame aussi que Québec, mais surtout Ottawa dans l’immédiat, « fassent leur job et prennent leurs responsabilités » en matière de développement de logement social. « On a besoin d’avoir des sommes pour nous aider à rénover les logements existants, parce que c’est leur responsabilité. On va continuer à pousser en ce sens. »

« Il y a des belles initiatives du fédéral pour créer du logement rapide, pour les personnes itinérantes et vulnérables, et ces projets-là sont en train de voir le jour. […] C’est un bon exemple, mais on doit aller plus loin, c’est évident », a encore insisté Mme Plante, qui souhaite pouvoir « acquérir, acheter et développer des options de logement abordable » partout sur l’île.

Mme Plante presse enfin à nouveau Ottawa de « légiférer pour bannir les armes à feu et cesser de banaliser ce fléau », demandant là encore « les sommes nécessaires pour faire de l’intervention et de la prévention ». « On demande aux gouvernements de mettre les gestes nécessaires pour s’assurer que nos générations futures vivent dans un monde exempt de violence, comme on l’a vu auparavant », a-t-elle dit.

À l’issue du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, qui s’est terminé jeudi dernier, la Ville de Montréal a déjà investi 7,4 millions pour des initiatives ciblant les jeunes et leurs familles. Ottawa a aussi versé 5 millions pour la prévention chez les jeunes de Montréal dans la foulée.

Mardi, La Presse rapportait que le gouvernement fédéral est en voie d’engranger cette année des revenus supplémentaires d’environ 12 milliards de dollars de plus que prévu il y a six mois à peine, en raison de la bonne tenue de l’économie, de la hausse des prix des matières premières et du prix élevé du baril de pétrole. L’inflation, qui a atteint 5,7 % en février, contribue aussi à doper les revenus qu’empoche Ottawa. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, devrait donc injecter une part considérable des revenus supplémentaires dans son prochain budget, attendu jeudi.