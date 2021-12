L’autoroute 25 en direction nord sera complètement fermée entre la sortie 90 sur l’autoroute 20 en direction ouest et l’entrée des rues Notre-Dame Est/Curatteau, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h.

Plusieurs entraves routières compliqueront les déplacements des automobilistes cette fin de semaine, notamment sur l’autoroute 25 en direction nord dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Les conducteurs sont invités à prévoir leurs itinéraires, prévient Mobilité Montréal.

Florence Morin-Martel La Presse

L’autoroute 25 en direction nord sera complètement fermée entre la sortie 90 sur l’autoroute 20 en direction ouest et l’entrée des rues Notre-Dame Est/Curatteau, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h.

Par défaut, sur la Rive-Sud, les bretelles menant de la route 132 Est et Ouest (les sorties 89-N) à l’autoroute 25 en direction nord seront fermées, à compter de 23 h 30 ce vendredi. Même scénario pour les entrées est et ouest du boulevard Marie-Victorin et l’entrée de la rue de l’Île-Charron.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

À Boucherville, dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30, la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à l’autoroute 30 en direction ouest sera complètement fermée, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h.