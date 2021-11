« On avait rendez-vous avec l’histoire. » À peine élue, la future présidente du comité exécutif de Montréal Dominique Ollivier, qui fera partie de la première administration dirigée par deux femmes dans la métropole, promet déjà de s’attaquer à plusieurs chantiers, dont l’engagement citoyen.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On répète depuis des années qu’avoir des femmes à la tête d’entreprise et en politique, ça fait une différence. Là, je pense que ça va être notre chance de le prouver », explique à La Presse la nouvelle conseillère du district du Vieux-Rosemont, qui sera la numéro 2 de la mairesse Valérie Plante.

Native d’Haïti, elle sera la quatrième femme à occuper ce poste, et la première femme noire. Ce sera aussi le premier duo tout féminin. « Avoir deux femmes à la tête de la Ville, je pense que ça ne peut faire autrement que de soutenir cette lancée d’une ville humaine, inclusive et verte », soutient la principale intéressée.

Partout au Québec, on a une nouvelle génération politique qui est encore plus concernée par l’avenir, par l’environnement, par les sociétés inclusives. À mon avis, ça va changer le paradigme. Dominique Ollivier

Ex-présidente de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), Dominique Ollivier a milité tout au long de la campagne pour une plus grande représentation de la diversité. Et celle-ci se sent « plus que jamais » dans les résultats du vote, à ses dires. « On a élu une conseillère en situation d’handicap, ce qui ne s’était pas encore vu à Montréal. Il y a des choses très intéressantes qui se passent », soutient-elle, en référence à la conseillère élue du district De Lorimier, Laurence Parent.

Des priorités en vue

La nouvelle présidente du comité exécutif aura rapidement du pain sur la planche, alors que l’adoption d’un budget de la Ville est imminente. « On va tenir notre promesse de ne pas augmenter les taxes à plus de 2 % la première année », assure d’ailleurs à ce sujet Mme Ollivier, dont le parti s’engage ensuite à limiter les hausses au niveau de l’inflation.

« Ce que je veux tenir, plus globalement, c’est un vaste chantier pour repenser la fiscalité municipale, qui est beaucoup assise à l’heure actuelle sur la taxe foncière. Il faut trouver des modèles de diversification des revenus », soutient-elle.

Mme Ollivier compte aussi s’attaquer en priorité à l’atteinte de 60 000 logements abordables d’ici 2031, que Valérie Plante a promise en campagne. « On voit différents modèles émerger, mais il va falloir se servir du droit de préemption, des possibilités de rénovation, du registre des baux, ecetera, pour soutenir une métropole réellement abordable », insiste-t-elle encore.

En habitation, toutes les municipalités ont des enjeux. Il y a cette idée de remailler le Quebec, bref cette réflexion à faire autour des enjeux d’habitation et de crise du logement qui doit dépasser les seules frontières de la métropole, dans une perspective d’alliance panquébécoise. Dominique Ollivier

Pour la femme de 57 ans, qui veut ainsi « rapprocher Montréal des régions », tout passera aussi par l’engagement des citoyens en politique municipale. Une tâche qui s’annonce complexe dans la métropole, où à peine 34,84 % des citoyens s’étaient rendus aux urnes à l’issue du scrutin dimanche.

Au-delà de la « fatigue électorale » et de la pandémie, Mme Ollivier voit tout du même du positif. « Si les gens ne sont pas sortis voter, c’est probablement aussi parce qu’ils n’avaient pas envie de changement. Même cette abstention-là, en quelque part, peut être considérée comme un appui. Ceci dit, c’est clair qu’on doit avoir une meilleure participation citoyenne », avance la conseillère.

Celle-ci compte développer plusieurs mécanismes de participation citoyenne, dont un budget participatif – qui serait de 60 millions d’ici 2025. « Reprendre une partie du contrôle et du pouvoir citoyen, surtout dans les quartiers plus défavorisés, c’est la clé », dit-elle, en ajoutant que l’intérêt de l’électorat sera développé « s’il peut donner son avis plus souvent qu’aux quatre ans ».

En fin d’entretien, la nouvelle numéro 2 de la Ville n’a pas non plus manqué d’écorcher le candidat défait, Denis Coderre, qui a déploré dimanche avoir vécu « la campagne électorale la plus sale » de sa carrière. « Il cherche à nous accuser des problèmes que lui a vécus, au lieu de prendre ses responsabilités. S’il n’avait pas perdu tant de temps à essayer de cacher des broutilles, à défendre des gens indéfendables, on ne serait pas dans cette situation. M. Coderre est l’artisan de son propre malheur à quelque part », a-t-elle confié, en jugeant plutôt avoir mené une « campagne d’idées et positive ».