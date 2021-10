L’équipe de la mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante, s’est engagée mardi à construire un parc au-dessus de l’autoroute Décarie, près de l’écoquartier qu’elle propose sur le terrain de l’ancien hippodrome Blue Bonnets.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

La mairesse a annoncé mardi matin sa volonté de recouvrir une quarantaine de mètres de l’autoroute, entre la rue Jean-Talon Ouest et la rue des Jockeys, juste au pied de la station de métro Namur.

« L’autoroute Décarie reste une cicatrice urbaine dans le quartier », a dit Gracia Kasoki Katahwa, candidate de Projet Montréal à la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, au cours d’une conférence de presse. « Se déplacer à pied ou en vélo sur le boulevard Décarie reste désagréable : le bruit, la pollution et la vitesse des voitures font en sorte de diminuer l’attractivité du secteur. »

Le projet coûterait environ 10 millions. Denis Coderre et Ensemble Montréal proposent plutôt un recouvrement sur 800 mètres de Décarie, entre Côte-Sainte-Catherine et Queen-Mary. Ils s’attendent à une facture de 700 millions.

« Ce qui est important, c’est d’y aller de façon pragmatique et efficace, que ce soit réalisable rapidement », a répliqué Mme Plante, confrontée à la proposition de ses adversaires. « Si vous me posez la question : est-ce que j’aimerais ça, recouvrir toutes les autoroutes de Montréal et en faire des parcs ? Évidemment. Mais d’un point de vue pratico-pratique, réalisable et efficace, pour moi, ce début-là, c’est le plus important à faire. »

Sous les critiques

L’administration Plante a été critiquée par l’opposition à l’hôtel de ville pour sa décision de recommencer à zéro la planification du développement du quartier résidentiel qui prendra la place de l’hippodrome Blue Bonnets. À terme, environ 7500 logements devraient y être construits « dont un minimum de 2000 logements sociaux et de 2000 logements abordables, qui le resteront pour au moins 40 ans », selon la formation politique. Mardi, Valérie Plante a indiqué que la vente des lots aux promoteurs devrait débuter en 2023. Elle a refusé de s’engager sur une date d’inauguration des premiers logements.

Elle a aussi confirmé sa volonté d’envoyer le projet du prolongement du boulevard Cavendish devant le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Appelé à réagir sur le sujet mardi, Denis Coderre a de son côté attaqué Projet Montréal pour son « inaction » dans le dossier du prolongement du boulevard Cavendish. « On a jusqu’en 2023 et il est minuit et cinq. T’avais quatre ans pour le faire », a-t-il dit en s’adressant directement à Valérie Plante.

« Projet Montréal parle des deux côtés de la bouche, puisqu’ils sont contre le prolongement de Cavendish », a-t-il renchéri, en déplorant que ce chantier contribuerait pourtant à « désengorger » la circulation avec l’arrivée de Royalmount. « Pourquoi, dans le cas de Royalmount, on parlait de trafic ? C’est parce que Cavendish n’était pas fait, et ça venait créer un bouchon supplémentaire », a dit M. Coderre.

Sur le fond, il accuse l’administration Plante de se réveiller trop peu trop tard. « Ils ont vu la lumière et ça a de l’air qu’on avait raison. Trop tard, les gens vont juger », a-t-il martelé, en promettant de commencer ce chantier rapidement s’il est élu.