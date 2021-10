Des entraves majeures compliqueront les déplacements sur le réseau routier cette fin de semaine, notamment dans les secteurs du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de l’échangeur Saint-Pierre, ainsi que sur le pont Louis-Bisson, reliant Montréal et Laval. Mobilité Montréal invite les automobilistes à éviter ces secteurs.

Florence Morin-Martel La Presse

L’autoroute 25 en direction sud sera complètement fermée entre la sortie 4 et l’Île Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h. L’entrée de la rue Sherbrooke et de l’avenue Souligny, ainsi que celles des rues Tellier et des Futailles seront fermées par défaut, à compter de 23 h 30 vendredi.

En ce qui concerne l’autoroute 25 en direction nord, une voie sur trois sera fermée entre la route 132 et la fin du tunnel, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Concernant l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de l’autoroute 20 est (sortie 63) à la route 138 ouest/pont Honoré-Mercier sera complètement fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. L’entrée de la 1re avenue/boulevard Montréal-Toronto pour la route 138 ouest sera barrée par défaut.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Pour ce qui est du pont Louis-Bisson entre Montréal et Laval, une voie sur trois sera fermée de jour et deux voies sur trois de nuit dans les deux directions, de vendredi 19 h à lundi 4 h.

Par défaut, il y aura une fermeture complète de l’entrée des boulevards Henri-Bourassa, Pitfield et Gouin en direction nord, jusqu’à lundi 5 h 30. En direction sud, la sortie 8 sera fermée de samedi 17 h 30 à dimanche 17 h 30.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

L’autoroute 10 sera complètement fermée dans les deux directions entre la rue Wellington et le pont Victoria, de vendredi 23 h à samedi 8 h.

De samedi 8 h à lundi 5 h, deux voies sur trois seront fermées sur l’autoroute 10 dans les deux directions, entre la rue Wellington et le pont Victoria.