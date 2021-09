Le syndicat qui représente les pompiers de Montréal annoncera mardi son appui à la réélection de Valérie Plante et de son équipe.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

L’exécutif syndical de l’Association des pompiers de Montréal (APM) se présentera aux côtés de la mairesse pour annoncer sa décision, a pu confirmer La Presse. Radio-Canada a d’abord publié l’information.

Une lettre a été transmise lundi par l’APM à Projet Montréal pour confirmer le ralliement du syndicat.

La mairesse sortante a convoqué les médias mardi pour annoncer « un appui de taille en lien avec le dossier de la sécurité publique » devant la caserne de pompiers du Palais des congrès de Montréal, à la limite du Vieux-Montréal et du quartier chinois.

L’APM a entretenu des relations extrêmement difficiles avec l’administration Coderre entre 2013 et 2017. La réforme des retraites des employés municipaux a mené à des altercations fréquentes entre le maire et le syndicat. Le saccage de l’hôtel de ville de Montréal, en 2014, a mené au congédiement de six pompiers impliqués dans l’évènement.

Valérie Plante et son administration ont des relations beaucoup plus difficiles avec la Fraternité des policiers de Montréal, qui critique fréquemment leur approche en matière de sécurité publique.