Plusieurs entraves routières sont à prévoir à Montréal pendant la fin de semaine du 13 au 15 août, notamment en raison des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et du triathlon international de Montréal qui aura lieu dans le Vieux-Port et le Vieux-Montréal. Mobilité Montréal recommande le transport en commun pour ce secteur.

Lila Dussault La Presse

Le triathlon international de Montréal aura lieu de vendredi à dimanche au centre-ville de Montréal, dans un secteur allant du Vieux-Port au Vieux-Montréal et au quartier international. Les compétitions obligeront la fermeture de plusieurs tronçons de rues, notamment sur les rues de la Commune, McGill, du Square-Victoria, Saint-Antoine, Saint-Henri, Saint-Jacques, Saint-Maurice et Saint-Paul, sans compter l’avenue Viger. Le transport en commun est recommandé pour ce secteur.

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine vers le nord, deux voies sur trois seront fermées de vendredi soir à 22 h 30 jusqu’à lundi matin 5 h. Sur l’autoroute 25 Nord, entre la fin du tunnel et l’avenue Souligny, il y aura une fermeture partielle d’une voie sur trois pendant la même période.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL Entraves dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé vers Kahnawake de samedi à 2 h jusqu’à lundi 5 h. Le pont sera toutefois ouvert avec de la circulation en contresens (soit une voie par direction). Pour l’entrée de la rue Airlie, pour rejoindre la route 138 Ouest, Mobilité Montréal recommande un détour par l’avenue Labatt, le boulevard Newman, la rue Wanklyn, l’avenue Lafleur et la rue Clément.

Deux voies sur trois seront aussi fermées sur le pont Samuel-De Champlain en direction de la Rive-Sud, le samedi 14 août en avant-midi, soit de 4 h à midi.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL Entraves sur le pont Samuel-De Champlain

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’autoroute 10 entre le pont Victoria et la rue Wellington sera complètement fermée. Le détour, pour prendre le pont Samuel-De Champlain, se fera par les rues Wellington, Saint-Patrick, Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins. Pour aller au centre-ville, Mobilité Montréal suggère un détour en empruntant la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy) puis la rue Riverside, le chemin des Moulins et les rues des Irlandais, Bridge et Wellington.

Sur l’autoroute 40, à la hauteur de Pointe-Claire, il y aura une fermeture complète entre la sortie 52 et l’entrée suivante pour toute la fin de semaine, de vendredi à 23 h à lundi 5 h.

À Repentigny, la sortie 102 vers la rue Valmont sera fermée de vendredi 19 h 30 à lundi 5 h.

Rappelons que des travaux ont lieu jusqu’au 18 août sur le Pont Pierre-Laporte à Québec. Une seule voie est disponible dans les deux directions.