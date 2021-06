Une quinzaine de personnes ont été arrêtées jeudi soir, dans la foulée des célébrations entourant la victoire du Canadien qui ont entraîné des mouvements de foule importants et des débordements au centre-ville de Montréal.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

La police a recensé « 15 arrestations au courant de la soirée pour des voies de fait, des entraves au travail des policiers et des agressions armées sur des policiers », a confirmé vendredi matin un porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’agent Julien Lévesque.

En tout, 60 constats d’infraction ont été remis à des citoyens et deux policiers ont été blessés « de façon mineure », a-t-il ajouté. Les autorités rapportent également huit méfaits, tous commis sur des véhicules de police. Aucun commerce n’a été endommagé de manière importante, mais du mobilier urbain a été visé.

À l’angle de l’avenue des Canadiens-de-Montréal et de la rue de la Montagne, une voiture de patrouille avait notamment été renversée au passage de La Presse, après le match. Non loin de là, des centaines de partisans faisaient la fête en toute fin de soirée, sous le regard attentif de nombreux policiers.

« En très grande majorité, les gens ont festoyé dans le calme et dans le respect. On est très heureux et très fiers de ça. Mais évidemment, il y a des groupuscules d’individus qui ont décidé de faire du grabuge et on a dû intervenir rapidement pour limiter les débordements », explique l’inspecteur du SPVM David Shane.

« On voulait permettre l’évacuation »

Rapidement, dès 20 h 45, l’accès au périmètre entourant le Centre Bell a été fermé d’accès alors qu’une traînée d’imposants feux d’artifice envahissait le ciel. « On a déterminé qu’on était saturés en nombre, et on voulait permettre l’évacuation des gens après le match, sinon ça allait devenir difficile de faire circuler la foule », illustre M. Shane.

« Le plus dangereux dans une foule, c’est l’effet d’entraînement. Il y a des individus qui sont montés sur un véhicule de police qui était là pour les protéger. Ensuite, il y a des projectiles qui ont été lancés aux policiers avec de la détérioration des biens publics, donc on a pris la décision d’intervenir », relate l’inspecteur, pour qui les policiers « méritent des remerciements pour leur professionnalisme et leur sang-froid ».

On ne peut jamais dire qu’on est 100 % prêts pour un évènement pareil. On est très bien préparés, mais au final, on agit aussi selon ce qui se passe. David Shane, inspecteur au SPVM

Peu après la fin du match, des gaz irritants ont été lancés dans la foule pour faire reculer les partisans vers la rue Sainte-Catherine. Des centaines de supporteurs se sont alors entassés au coin de la rue Stanley, où la présence policière était soutenue. Peu avant, l’odeur âpre des pétards encombrait encore la rue éclairée au néon quand le but de la victoire a fait sauter les partisans de toutes parts.

Le Canadien l’a emporté par la marque de 3-2 en prolongation, amenant l’équipe en finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993. Ce match décisif de la demi-finale coïncidait avec la fête nationale et une nuit de pleine lune. Et les fans étaient nombreux à y voir un signe. « Je ne pense pas qu’il y a d’autres options que de gagner ce soir », a notamment dit John Paquette, venu avec son jeune fils, qui assistait à un match pour la première fois.

En vue de la finale, « chaque partie sera planifiée avec beaucoup de rigueur », promet David Shane, qui n’exclut pas d’ajouter du personnel pour « décourager certains casseurs de passer à l’acte ».

Depuis le début des séries éliminatoires, certains méfaits avaient déjà été constatés, en particulier le 7 juin, lors d’un match du Canadien contre les Jets de Winnipeg, à Montréal. Des feux d’artifice avaient alors été dirigés vers des policiers et une voiture de patrouille avait été endommagée.