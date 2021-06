Plusieurs secteurs de la métropole seront à éviter cette fin de semaine, a déclaré Mobilité Montréal jeudi. Des fermetures auront notamment lieu sur l’autoroute 40, sur le pont Honoré-Mercier et dans le tunnel Ville-Marie.

Coralie Laplante

La Presse

Le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé en direction de Kahnawake. La circulation sera donc effectuée à contresens sur la portion du pont en direction de Montréal, en offrant une voie par direction. Par défaut, l’entrée de la rue Airlie sera barrée. Ces mesures seront effectives de 2 h samedi à 5 h lundi.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves autour du pont Honoré-Mercier lors de la fin de semaine du 4 juin

Concernant la même infrastructure, la bretelle menant de la route 138 est, en provenance de Châteauguay, sera complètement fermée de 21 h samedi à 9 h dimanche. Les automobilistes pourront effectuer un détour via la bretelle pour la route 132, et faire demi-tour au chemin Old Malone.

Plusieurs entraves sont aussi à prévoir dans le secteur de l’échangeur Turcot, de 22 h vendredi à 5 h lundi. L’autoroute 15 nord entre la sortie 63 et l’entrée du boulevard Édouard-Montpetit sera entièrement barrée.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves à l’échangeur Turcot lors de la fin de semaine du 4 juin

Des fermetures par défaut seront aussi effectives dans l’échangeur. La bretelle conduisant de l’autoroute 20 est à l’autoroute-15 nord, la bretelle menant de la route 136 ouest à l’autoroute 15 nord, l’entrée de la rue Saint-Jacques, et l’entrée de la rue Sherbrooke, seront inaccessibles.

De 23 h 59 vendredi à 5 h lundi, l’autoroute 40 sera complètement fermée entre la sortie 71 et l’entrée du boulevard Saint-Michel. Un détour pourra être effectué par la voie de service du boulevard Crémazie.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves sur l’A40 est lors de la fin de semaine du 4 juin

Les automobilistes devront aussi composer avec la fermeture d’entrées sur l’autoroute métropolitaine, soit celles de la bretelle de l’autoroute 15, des boulevards de l’Acadie/Saint-Laurent et de la rue Saint-Hubert.

La route 136 sera aussi complètement barrée dans le tunnel Ville-Marie entre la sortie de l’avenue Atwater et les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, entre 22 h vendredi et 5 h lundi. Les automobilistes peuvent faire un détour en passant par les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale.