On se bousculera au tourniquet de la mairie de Longueuil le 7 novembre prochain, car une cinquième formation politique entre dans la course, le parti « Ensemble », dirigé par Lydie Olga Ntap. La candidate à la mairie serait cependant l’ancienne chef de Longueuil citoyen, Josée Latendresse, qui avait perdu contre Sylvie Parent par un peu plus de 100 voix, lors de l’élection de 2017.

François Laramée, Initiative de journalisme local

La Relève

Mme Ntap, avocate de profession et fondatrice du premier Musée de la femme au Canada, situé à Longueuil, sera pour sa part candidate à un poste de conseillère. Lors du lancement de sa formation politique, elle a indiqué que le parti miserait sur trois fondements soit la capacité de payer des citoyens, le respect des arrondissements et sur la croissance d’une ville durable et diversifié.

Le nouveau parti peut, par ailleurs, miser sur deux candidatures fort connues, soit les conseillers indépendants de l’arrondissement de Saint-Hubert Jacques Poitras et Jacques Lemire, qui avaient été laissés de côté il y a deux semaines par la candidate à la mairie Catherine Fournier.

« Ensemble » s’ajoute donc à « Longueuil citoyen » et son chef Jean-Marc Léveillé, à « Coalition Longueuil » dirigé par Catherine Fournier, à « Vert Longueuil » dirigé par Guy Sauvé et à « Action Longueuil » dont le chef est Jacques Létourneau.