Une nouvelle mobilisation contre le centre de transbordement de conteneurs de Ray-Mont Logistiques s’est tenue samedi dans Hochelaga-Maisonneuve. Les citoyens plaident qu’en dépit de la victoire du promoteur devant les tribunaux, il est encore possible d’au moins modifier le projet pour réduire les nuisances.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Il faut continuer de dire que c’est un développement complètement inacceptable. On a le droit de vivre dans nos maisons sans constamment vivre avec les nuisances du bruit, des conteneurs qui crachent en permanence. Notre quartier va devenir insupportable. La qualité de vie qu’on va perdre, c’est juste hallucinant », a martelé Anaïs Houde, porte-parole du regroupement Mobilisation 6600, en marge d’une manifestation tenue devant la place Simon-Valois, à laquelle plusieurs dizaines de résidants ont participé.

L’organisme, qui a déjà récolté les 5000 signatures requises pour obtenir une consultation publique de l’OCPM sur le projet, affirme que ce dernier est tout simplement « catastrophique ». « Ça veut dire 100 wagons par jour transportant des conteneurs, 1000 camions par jour, 24 heures sur 24, sans parler des 10 000 conteneurs qui seront empilés en permanence sur un terrain vague, à côté de notre quartier. Et il n’y a jamais eu d’étude d’impact », ajoute la militante.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Il faut remonter à 2016 pour bien comprendre cette affaire. Cette année-là, Ray-Mont Logistiques avait acheté un grand terrain industriel désaffecté, tout près du port de Montréal et d’une gare de triage du CN, entre les rues Dickson et Viau, en vue d’y construire une plateforme de transbordement de marchandises. D’abord installée dans le Sud-Ouest, l’entreprise a voulu déménager dans Hochelaga dans la foulée du projet de la Cité de la logistique, promu à l’époque par l’administration de Denis Coderre.

Sauf que l’année suivante, les permis nécessaires à l’aménagement du terrain ont été refusés par l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, sur fond de contestation citoyenne et d’inquiétudes quant aux « nuisances associées à la rue Notre-Dame » et au port de Montréal. Entre-temps, Ray-Mont Logistique avait déjà fait décontaminer le terrain.

Déterminé à aller de l’avant, le promoteur s’est adressé aux tribunaux pour contester la décision de l’arrondissement. La Cour supérieure, en 2018, puis la Cour d’appel du Québec, en janvier dernier, lui ont finalement donné raison.

« Nous avons maintenant le devoir de nous asseoir avec l’entreprise afin de développer le projet le plus cohérent possible avec la vision développée pour l’Écoparc industriel de la Grande Prairie. Pour ce faire, nous l’invitons également à prendre part aux travaux de l’instance de concertation qui a récemment été créée », avait alors déclaré le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais, dans un communiqué.

Une solution encore possible ?

Même si les travaux sont sur le point de commencer sur le site, Anaïs Houde ne désespère pas. « Ce qu’on veut, c’est un parc-nature pour préserver un terrain tellement riche. On veut préserver notre contact avec la nature. Pendant que dans l’Ouest, il y a un grand parc qui est mis sur pied, on est tannés dans l’Est de se faire domper des industries qui n’essaient jamais d’améliorer leur projet », insiste-t-elle, invitant Québec et Ottawa à « faire ce qu’il faut pour éviter le pire ».

Ce n’est pas parce que la réglementation lui permet que c’est acceptable. Les gouvernements ont un gros rôle à jouer, ils doivent prendre leurs responsabilités. Anaïs Houde, du regroupement Mobilisation 6600

Au début mars, Ray-Mont Logistiques avait de son côté déposé une poursuite de 373 millions contre la Ville de Montréal, jugeant avoir subi des pertes d’exploitation, des pertes de revenus de location, des pertes d’occasions d’affaires et des retards de travaux dus au blocage initial du projet.

Depuis, le promoteur a soutenu dans plusieurs médias qu’il était prêt à imposer certaines « mesures de mitigation » pour amoindrir les nuisances ressenties par les citoyens. Mais il ne s’est jusqu’ici engagé à aucun élément concret, jugeant qu’il n’est pas encore possible de le faire. Ray-Mont Logistiques n’avait pas répondu aux questions de La Presse, au moment de publier.