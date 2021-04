Catherine Fournier, qui a confirmé sa candidature à la mairie de Longueuil lors des prochaines élections municipales jeudi, a débuté le recrutement des candidats de sa coalition. Son ancien adversaire dans la circonscription de Marie-Victorin, Carl Lévesque, sera l’un d’entre eux.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« Je suis très heureuse que Carl ait décidé de faire équipe avec moi pour les prochaines élections municipales. On a déjà été l’un contre l’autre dans les campagnes électorales dans Marie-Victorin, mais on ne s’est jamais perçu comme des adversaires, on savait dès le départ qu’on partageait des valeurs communes », a affirmé Catherine Fournier à La Presse.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Catherine Fournier

Carl Lévesque a été candidat de Québec solidaire aux quatre dernières élections dans la circonscription de Marie-Victorin. Il représentera désormais Coalition Longueuil-Équipe Catherine Fournier dans le district de Coteau-Rouge au scrutin municipal du 7 novembre prochain.

« Catherine c’est quelqu’un que je connais bien. C’est très rare que l’on avait des divergences d’opinions au niveau municipal », a soutenu Carl Lévesque. Ses priorités gravitent autour de la crise du logement, du transport et de l’environnement. « Je souhaite changer le système et la dynamique à Longueuil », dit M. Lévesque qui a toujours habité le district de Coteau-Rouge.

« La politique peut être faite autrement »

Catherine Fournier à la ferme intention de rebâtir le lien de confiance avec les citoyens. « Je suis une élue accessible, proche des gens et j’ai envie de travailler en collaboration avec les autres en mettant de côté la partisanerie pour prioriser le bien commun », a-t-elle affirmé.

La députée de la circonscription de Marie-Victorin souhaite augmenter la qualité de vie et la santé environnementale de Longueuil. Elle souhaite également créer des espaces participants et solidifier les réseaux d’entraide. Son but : faire de Longueuil la capitale de l’innovation.

J’ai envie de montrer que la politique peut être faite autrement pour vrai. Catherine Fournier

En 2016, Catherine Fournier a été élue pour le Parti québécois (PQ). Elle était alors la plus jeune élue de l’Assemblée nationale. Toujours sous la bannière péquiste, elle avait été réélue en 2018. Elle avait finalement quitté le PQ en 2019 pour siéger comme indépendante.

Elle est convaincue que son expérience en politique provinciale sera un atout. « Je sais comment faire avancer les projets au gouvernement du Québec et également collaborer avec les débutés fédéraux au fil de mon parcours, donc ça me donne un bon panorama du milieu politique en général ».

Lors des prochaines élections municipales, Catherine Fournier affrontera l’actuel président de la CSN, Jacques Létourneau.

Mardi, le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, a confirmé qu’il serait aussi candidat à la mairie de Longueuil en novembre prochain. Il tentera pour ce faire de prendre la tête d’Action Longueuil, le parti de Sylvie Parent.