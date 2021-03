Espaces de travail extérieurs, animation par des artistes, terrasses publiques… La Ville de Montréal et ses partenaires mettront en place plusieurs initiatives dans les prochains mois pour tenter de convaincre les Montréalais et les visiteurs de retourner au centre-ville, durement touché par la pandémie.

Isabelle Ducas

La Presse

Montréal et Québec ont annoncé jeudi matin des investissements de 25 millions de dollars pour financer ces mesures.

Les grands festivals qui animent habituellement le cœur de la métropole seront vraisemblablement sur pause encore cet été, mais la mairesse Valérie Plante souhaite qu’il y ait tout de même « du fun cet été à Montréal », a-t-elle lancé, lors d’une conférence de presse qui se tenait au cœur du Quartier des spectacles.

Première étape pour la relance du centre-ville : ramener les travailleurs dans les entreprises. « Il va y avoir toute une stratégie de retour dans les tours à bureaux qui se fera avec la santé publique, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal », a annoncé Mme Plante.

Les entreprises ayant pignon sur rue au centre-ville doivent penser dès maintenant à ramener leurs employés dans leurs bureaux, estime Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), qui participait aussi à la conférence de presse, et qui a annoncé l’initiative « Retour dans les tours ».

« L’appel que je lance aujourd’hui à tous les dirigeants d’affaires, c’est qu’on a une responsabilité d’envisager comment on ramène les gens au centre-ville, comment on rassure les gens que ça va être sécuritaire de s’y rendre en transport collectif, d’y travailler, de sortir à l’extérieur, d’aller dans les foires commerciales, dans les foires alimentaires, de se retrouver dans les ascenceurs, » a-t-il dit.

Selon lui, plusieurs dirigeants d’entreprise se rendent compte, après plusieurs mois de pandémie, qu’ils ont atteint « la limite du télétravail » et que leurs employés sont plus productifs et efficaces quand ils travaillent ensemble, en personne.

En plus des travailleurs, on espère attirer à Montréal des touristes des autres régions du Québec, de l’Ontario et des provinces maritimes, à défaut de visiteurs étrangers.

« Ces dernières années, nous avions plus de 11 millions de visiteurs par année à Montréal. L’année dernière, nous en avons eu 1 million, alors vous pouvez imaginer la chute. Nous visons maintenant le double de l’année dernière », a expliqué Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal.

Après avoir découvert la nature québécoise l’été dernier, la population devrait maintenant découvrir « la forêt urbaine », a lancé le directeur général de l’organisme Montréal centre-ville, Glenn Castanheira.

Selon lui, il est tout de même faux de prétendre que le centre-ville est « désert » à l’heure actuelle. « En février dernier, au creux de la crise, en plein confinement, alors que les restaurants, les salles de spectacles, les bars étaient fermés, on a enregistré 1,4 million de passages piétons sur la rue Sainte-Catherine, a-t-il souligné. Attendez de voir quand les terrasses et les salles de spectacles vont rouvrir, et quand on va pouvoir se réunir autour d’un bon verre. »