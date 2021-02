Les utilisateurs de vélos en libre-service BIXI auront accès à 725 nouveaux vélos électriques au cours de la prochaine saison, et pourront choisir un tarif mensuel beaucoup plus avantageux.

Isabelle Ducas

La Presse

En 2020, 1000 vélos électriques s’étaient ajoutés à la flotte de BIXI.

« Les vélos électriques ont été très utilisés, très appréciés de la population, entre autres par des gens qui ne prenaient pas BIXI auparavant, et qui ont commencé à l’utiliser grâce à cette nouvelle offre de service », a souligné Éric Alan Caldwell, responsable de l’urbanisme et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, mercredi matin.

La grille tarifaire de BIXI a aussi été modifiée. L’abonnement annuel est remplacé par un abonnement saisonnier, valide pour la durée de la saison, soit du 15 avril au 15 novembre, au coût de 99 $, ou 89 $ si l’achat est fait avant le 15 avril.

Quant à l’abonnement mensuel, valide pour 30 jours à partir de la date d’achat, son coût passera de 36 $ à 19 $, soit une diminution de 47 %. « Cet accès mensuel beaucoup plus abordable facilitera l’accès pour de nombreux utilisateurs, en plus de répondre de manière plus adéquate aux besoins de flexibilité de certains usagers, notamment les étudiants et les personnes à faible revenu », indique BIXI dans un communiqué.

Pour les utilisateurs qui ne sont pas membres, l’aller simple sera désormais le seul produit offert, avec un coût de base minimal, puis facturé à la minute, ce qui sera plus avantageux pour la majorité des déplacements et permettra aux utilisateurs de payer seulement pour le temps utilisé.