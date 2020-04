En date de lundi, le seuil d’inondation mineure a tout juste été atteint au lac des Deux-Montagnes, en amont de la rivière des Prairies, de même qu’à la centrale de Carillon, près des limites séparant l’Ontario et le Québec.

(Montréal) L’agglomération de Montréal lance une campagne de prévention en cette période de crues printanières.

La Presse canadienne

Des agents de prévention visitent à compter de mardi les arrondissements montréalais de Pierrefonds-Roxboro, d’Ahuntsic-Cartierville et de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de même que les municipalités de Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue. Ces secteurs ont été gravement touchés par les inondations en 2017 et l’année dernière.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, signale que malgré la crise actuelle de la COVID-19, l’agglomération de Montréal doit être prête à intervenir auprès des résidents des secteurs à risque.

En date de lundi, le seuil d’inondation mineure a tout juste été atteint au lac des Deux-Montagnes, en amont de la rivière des Prairies, de même qu’à la centrale de Carillon, près des limites séparant l’Ontario et le Québec. Les prévisions pour les prochaines 72 heures indiquent une stabilité et une légère baisse des débits d’eau.

Dans l’éventualité d’un sinistre, un plan familial de sécurité indiquera à chacun quoi faire et où aller si la maison doit être évacuée. Une trousse d’urgence fournira les articles de base pour répondre aux besoins de la famille pendant au moins 72 heures.