Les promoteurs du controversé projet Royalmount reviennent d’une ronde de consultations citoyennes avec une nouvelle mouture de construction se voulant moins titanesque. Initialement inexistant, le projet redessiné propose littéralement un quartier de 4500 unités d’habitation dans des tours concurrençant la hauteur de la place Ville-Marie, au centre-ville de Montréal.

Sara Champagne

La Presse

Lors d’une conférence de presse, mardi après-midi, aux abords du très achalandé boulevard Décarie, Andrew Lutfy, président et chef de la direction de Carbonleo, a parlé d’une nouvelle vision du projet.

« Un projet au rythme de la nature, notre cible est la nature », a répété le haut dirigeant.

Douze grues

Sur le site du futur Royalmount 2.0, situé à la jonction des autoroutes 15 et 40, cinq grues sont déjà en activités, on prévoit qu’il y en aura bientôt douze. Carbonleo prévoit livrer la première phase du projet en 2022.

Mais avant de s’attaquer à la construction des unités résidentielles, le promoteur devra obligatoirement obtenir un permis de construction résidentielle de la part de la Ville de Mont-Royal. Comme il s’agit d’un grand projet mixte, il devra également obtenir l’aval de l’agglomération de Montréal.

On se rappellera qu’un rapport dévastateur de la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation, en janvier 2019, recommandait de redéfinir complètement le projet. La mairesse de Montréal Valérie Plante déplorait le manque « d’accessibilité sociale. » Et le Quartier des spectacles craignait d’être « cannibalisé » par la construction projetée des scènes de spectacles.

Pour l’instant, le promoteur projette 70 % d’unités de condo, 30 % d’unités en locations. Aucune unité réellement abordable.

À ce sujet, le vice-président exécutif et associé de Carbonleo, Claude Marcotte, a indiqué que Royalmount 2.0 sera « complémentaire à l’offre résidentielle » déjà existante, et au futur quartier Namur-Hippodrome. Il estime que le projet situé sur le territoire de la Ville de Mont-Royal n’aura pas à se conformer au règlement 20/20/20 visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial.

Passerelle piétonne

Les engagements de Carbonleo sont grands en matière de mobilité durable. Le nombre de cases de stationnement commercial et résidentiel a été diminué de 40 % dans les nouveaux plans, pour un total de 8180 espaces.

Dans les plans présentés aux médias, on prévoit aussi l’ajout de bretelles d’accès aux autoroutes 520 Ouest et 40 Est. Un élargissement du chemin de la Côte-de-Liesse est prévu. Aussi, une passerelle piétonne et cycliste couverte et accessible à l’année reliant la station de métro De la Savane à une place publique.

Une partie des travaux sera réalisée au coût de 25 millions assumés par le promoteur. On indique cependant que des pourparlers sont en cours avec le ministère des Transports et d’autres acteurs, dont la Ville de Montréal, pour développer certaines infrastructures. Des discussions seraient aussi en cours avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pour une future école.

Enfin, Carbonleo a beaucoup insisté sur son plan de verdissement. À terme, il est prévu de planter 4459 arbres et de la végétation sur une superficie de 157 000 pieds carrés. Le promoteur s’engage aussi à réaliser un bilan carbone avec en ajout la mise en service d’une navette électrique.