Henri Baillargeon serait devenu le premier bébé de 2020 dans la grande région de Montréal — et fort possiblement du Québec — en naissant ce matin, 32 secondes après minuit, à la Cité-de-la-Santé de Laval.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

L’enfant est né par césarienne et a rapidement été coiffé d’un petit bonnet marqué des chiffres « 2020 ».

PHOTO FOURNIE PAR MARC-ANDRÉ BAILLARGEON Amélie Bouchard, Marc-André et Henri Baillargeon

« Le pronostic était pour une naissance le 20 décembre », a expliqué Marc-André Baillargeon, le nouveau papa, depuis la chambre de sa conjointe Amélie Bouchard. « Ce n’était pas prévu qu’il naisse au tournant de l’année. Essentiellement, le bébé ne désirait pas sortir tout de suite ! »

C’est le premier bébé du couple, originaire de Laval, mais résidant à Blainville.

M. Baillargeon et Mme Bouchard ont passé un temps des Fêtes sur le qui-vive, à attendre les signes d’un accouchement imminent. Ce sont finalement les médecins qui ont décidé que la grossesse avait assez duré. « Il était vraiment à la limite de ce qui était raisonnable », a-t-il dit.

Les deux parents sont bien fiers d’avoir donné naissance au bébé de l’année 2020.

« C’est un peu spécial, ça arrive à très peu de gens. On en rit et on en parle, a-t-il dit. J’espère que ça n’en viendra pas à définir son existence, mais c’est sûr que ça va faire le tour de la famille pendant quelques semaines encore avant que ça s’estompe. »