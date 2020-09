Pour offrir « plus de stabilité » aux citoyens, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est engagée mercredi à entamer une révision complète du calendrier des chantiers dans la métropole. Sur Saint-Denis, les commerçants affectés par les travaux du Réseau express vélo (REV) seront compensés financièrement, promet-elle.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Ce qu’on comprend en ce moment, c’est que COVID + grands chantiers, c’est plus difficile. Les gens souhaitent qu’on puisse ralentir, ou du moins revoir la façon dont ces travaux sont menés », a expliqué la cheffe de Projet Montréal, lors d’un long discours virtuel tenu au comité exécutif, en matinée.

Mme Plante s’engage ainsi à revoir « l’ensemble des chantiers », afin d’identifier des solutions qui pourront faciliter la vie des résidants. Des demandes ont été faites à plusieurs services de la Ville, afin de « prendre en compte » la réalité de la pandémie. « Ce sera surtout de voir comment on peut peaufiner certains chantiers, comment on peut s’assurer que la mobilité autour est facilitée », soutient l’élue.

Le défi serait toutefois très grand, la plupart des travaux majeurs étant prévus « bien longtemps à l’avance », dit la mairesse, qui réitère que son administration tente de rattraper les retards des dernières années. La Ville demeure, malgré tout, disposée à faire un premier « tour de roue » pour diminuer les impacts, ajoute-t-elle.

S’il y a une chose que j’ai compris en vous parlant cet été, c’est que vous aimez beaucoup nos projets, mais qu’en même temps, avec la COVID-19, vous avez besoin d’un peu de répit ou plus de stabilité. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Compenser « une partie des désagréments »

Depuis la mi-août, les travaux du Réseau express vélo sur Saint-Denis ont lieu sur fond de divisions. Il y a deux semaines, des dizaines de commerçants signaient d’ailleurs une lettre ouverte dans La Presse pour demander de reporter son déploiement, se désolant que « la Ville semble tout mettre en oeuvre » pour faire fermer leurs boutiques. Le lendemain, en réponse à cette lettre, des citoyens avaient appelé au boycott de tous les commerces s’opposant aux projets de voies cyclables.

La mairesse Plante, elle dit « entendre » les craintes des commerçants, qui sont probablement « exacerbées » par la pandémie. Elle affirme avoir demandé au responsable du développement économique, Luc Rabouin, d’adapter le programme de compensation financière des travaux majeurs, lancé en 2018, « pour les commerçants de Saint-Denis ».

« Ça va compenser une partie des désagréments qui sont liés au chantier [du REV], parce qu’on comprend que les temps sont difficiles, soutient-elle. Ça devrait redonner un petit répit. Ça ne va pas tout régler. »

À l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM), le porte-parole Billy Walsh affirme que la Ville « pose aujourd’hui un geste dans la bonne direction ». « Dans les circonstances actuelles, on se doit d’avoir énormément d’écoute envers toutes les parties prenantes économiques », dit-il.