Avec un flot de dépenses grimpant en flèche, l’administration Plante-Dorais présente aujourd’hui un budget arrivant nez à nez avec le taux d’inflation en 2020. Globalement, les Montréalais encaisseront une hausse des taxes résidentielles de 2,1 % l’an prochain.

Sara Champagne

La Presse

Suzanne Colpron

La Presse

Pour les commerçants, la hausse sera moins salée, s’établissant encore cette année à 1,5 %

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est rapidement défendue d’être « dépensière ».

« On est vraiment collés à notre capacité de payer. On a fait un exercice très rigoureux pour réaliser nos engagements. Tout ce qu’on dit qu’on va faire, on va le faire », a-t-elle affirmé lors d’un point de presse lundi matin, à la Maison de la culture de Verdun pour dévoiler la nouvelle mouture budgétaire de fonctionnement et les investissements prévus dans les trois prochaines années (2020-2021-2022).

Sous le thème de la transition écologique, de la mobilité, de l’habitation et du développement économique, le nouveau budget de la Ville de Montréal passe le cap des 6 milliards, pour atteindre 6,17 milliards en 2020. Il s’agit d’une augmentation de 462,9 millions en raison de plusieurs facteurs, notamment le paiement comptant de certains projets (immobilisations).

Sans parler d’une diminution des sommes investies dans les grands projets, l’administration de la Ville de Montréal explique avoir « stabilisé » ses investissements. L’enveloppe consentie aux immobilisations (programme triennal d’immobilisation) atteint 2 milliards en 2020, soit une légère diminution de près d'un million.

Au total, Montréal prévoit donc investir 6,1 milliards sur 3 ans, soit 400 millions de moins que dans le précédent exercice. Une décision prise pour éviter d’alourdir l’endettement de la Ville.

« C’est un budget pour vous. Pour vous, parce qu’on vous a entendus lors des consultations publiques budgétaires. Une première à Montréal, d’ailleurs. Grâce aux citoyens, le budget présente une vision commune », a soutenu Benoît Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Globalement, pour une maison montréalaise type, évaluée à 583 000 $, l'impôt foncier du propriétaire augmentera de 84 $.

Certains arrondissements sont plus touchés que d’autres par les hausses, notamment Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Verdun. L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal n’est pas épargné, avec une hausse moyenne de 3,1 %. La hausse de la valeur des maisons dans ces quartiers explique largement l'augmentation de leur facture.

Les commerçants

Les commerçants de locaux bénéficieront d’un coup de pouce à deux niveaux en 2020, a aussi annoncé la Ville de Montréal.

La nouvelle mouture budgétaire prévoit un allégement fiscal, avec une baisse de taxes de 12,5 % sur les premiers 625 000 $. L’an dernier, la baisse était de 10 % pour les premiers 500 000 $ d’évaluation.

Pour 2020, la hausse moyenne des taxes des commerçants atteindra donc 1,5 %.

Priorité à l’eau

Encore cette année, la part du lion des investissements ira aux infrastructures. Sur le plan de l’eau, la Ville de Montréal prévoit investir 1,8 milliard au cours des trois prochaines années. Une dépense de 7,9 millions s’est ajoutée dans les dernières semaines, avec le plan déjà annoncé pour le remplacement des entrées de service d’eau en plomb.

Les investissements dans le transport collectif et actif se poursuivent, avec une enveloppe globale de 2117,1 millions dédiée (2,1 milliards) à l’urbanisme et à la mobilité.

Pour les infrastructures routières, 513 millions sont prévus, notamment pour ajouter des brigadiers à 45 intersections sensibles du réseau routier. Le projet d’ajouter 300 autobus au réseau est toujours dans les cartons pour l’an prochain, avec une augmentation de 11,5 % au budget de la Société de transport de Montréal (STM), soit 69,2 millions.

Chemin faisant, la Ville de Montréal annonce un budget doublé à l’escouade mobilité pour l’étendre à tout le territoire. Le service de vélos en libre-service est bonifié (BIXI), avec l’ajout de 2200 vélos à assistance électrique.

La neige demeurera un poste de dépenses majeures à Montréal. Comme promis, les élus de la Ville de Montréal donneront plus de flexibilité aux opérations des arrondissements. À ce sujet, la ville-centre prévoit l’ajout de trois chargements locaux. Au total, le budget alloué à la neige atteint 166 millions, ce qui représente 2,9 % des dépenses budgétaires.

« Aujourd’hui, nous vous présentons un budget pour les Montréalaises et Montréalais. Un budget proposant la création de milieux de vie animés, avec des mesures qui permettront de mieux en profiter », a soutenu Valérie Plante.

•Budget : 6,17 milliards

•Taxe de l’eau : légère hausse de 0,1 %

2,1 %

Hausse moyenne des taxes résidentielles. Elle varie de 0 % à 3,2 %, selon les arrondissements. Les plus touchés sont Verdun, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Plateau-Mont-Royal.

1,5 %

Augmentation de la taxe non résidentielle. Il y a des écarts importants d’un arrondissement à l’autre. Par exemple, la hausse est nulle à Saint-Léonard, mais atteint 3,3 % dans le Sud-Ouest et 3,4 % à Outremont.

2,5 %

Augmentation de l’allègement fiscal pour les petits commerçants. Une baisse de taxes de 12,5 % sur les premiers 625 000 $ d’évaluation sera offerte en 2020. L’an dernier, la baisse accordée était de 10 % sur les premiers 500 000 $ d’évaluation.