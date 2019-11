Les grands chantiers de l’échangeur Turcot, de l’autoroute 15 et du Réseau express métropolitain (REM) vont occasionner une série d’entraves majeures dans le corridor du pont Samuel-De Champlain durant la prochaine fin de semaine, à partir de l’autoroute Décarie jusqu’à Brossard.

Bruno Bisson

La Presse

Plusieurs des fermetures annoncées ne dureront qu’une partie du week-end. Par contre, les entraves les plus importantes prévues sur l’autoroute 15 Sud, à Montréal, et sur la route 132, sur la Rive-Sud, seront en vigueur à compter de vendredi soir jusqu’à lundi matin.

Échangeur Turcot

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le tronçon de l’autoroute 15 Sud qui traverse l’échangeur Turcot sera fermé dès minuit, vendredi soir, à partir de la sortie 64 (pour les rues Sherbrooke et Saint-Jacques, jusqu’à l’entrée suivante de l’autoroute, en provenance de l’autoroute 20 Ouest.

Un long détour balisé empruntant (dans l’ordre) la rue Sherbrooke, le boulevard Cavendish, la rue Saint-Jacques, le boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et l’autoroute 20 Ouest, permettra aux automobilistes de reprendre leur route sur l’A15 en direction du pont Samuel-de-Champlain. Les usagers sont toutefois invités à éviter le secteur, dans la mesure du possible.

En conséquence de la fermeture de l’A15, les bretelles reliant celle-ci à la route 136 en direction du centre-ville, et à l’autoroute 20 Ouest, en direction de l’ouest de l’île, seront aussi fermées pour le week-end.

Autoroute 20 Ouest

Par ailleurs, l’autoroute 20, en direction de l’ouest de l’île de Montréal, fera l’objet de deux fermetures complètes de nuit, au cours du week-end. Les bretelles d’accès à l’A20 Ouest en provenance du centre-ville, via la route 136, ou du pont Samuel-de-Champlain, par l’A15 Nord, seront fermées à toute circulation à minuit, vendredi, jusqu’à 10h samedi matin.

Ces mêmes fermetures se répèteront à partir de 22h, dimanche soir, jusqu’à 5h, lundi matin.



Autoroute 15 (île-des-Soeurs)

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

La circulation sera aussi perturbée sur l’autoroute 15 entre le pont Samuel-de-Champlain et l’échangeur Turcot, en raison de la fermeture d’une voie de circulation sur trois, dans chaque direction, à partir de minuit, vendredi soir, jusqu’à 5h lundi matin. Cette entrave s’étendra sur une distance d’environ un kilomètre entre l’avenue Atwater et le boulevard Gaétan-Laberge. Les bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute 15 vers l’avenue Atwater seront aussi fermées dès 22h vendredi, pour la fin de semaine.

Pont Samuel-de-Champlain-Route 132

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Les entraves prévues pour la fin de semaine sur le pont Samuel-de-Champlain seront de courte durée. À partir de 5h, samedi matin, jusqu’à 15h, dans l’après-midi, la circulation sera réduite à deux voies de circulation, au lieu de trois, sur une distance de 600 mètres, de part et d’autre du pylône principal du pont.

C’est sur la Rive-Sud de Montréal que les fermetures auront le plus d’impacts sur la circulation. La route 132 sera ainsi fermée à toute circulation dans les deux directions à hauteur du pont Samuel-de-Champlain, à partir de 22h, vendredi soir, et ce, pour tout le week-end.

Cette fermeture se déroulera parallèlement avec celles prévues sur le boulevard Marie-Victorin. Ainsi, le boulevard qui longe la route 132 en direction ouest sera réduit à une voie par direction à partir du boulevard Simard jusqu’à hauteur du boulevard de Rome, à Brossard. Un contresens sera mis en place à partir de 22h, vendredi, jusqu’en fin de journée, samedi.

Le boulevard sera ensuite fermé à partir du boulevard de Rome, en direction est, à compter de samedi soir jusqu’à lundi matin.

Autoroute 10

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Enfin, les travaux de construction du Réseau express métropolitain entraîneront une fermeture complète de l’autoroute 10 en direction du pont Samuel-de-Champlain, à partir de 22h30, vendredi soir, jusqu’à midi, samedi. L’autoroute 10 Ouest sera fermée à partir de l’intersection de l’autoroute 30 jusqu’à hauteur du boulevard Milan, à Brossard.