Le week-end s’annonce difficile pour les automobilistes à Montréal et aux alentours. Le Marathon de Montréal, samedi et dimanche, occasionnera des fermetures de rues. Les travaux se poursuivent dans l’échangeur Turcot et sur différentes artères.

Janie Gosselin

La Presse

Marathon

Samedi, les rues utilisées pour le marathon commenceront à fermer à la circulation automobile à partir de 5 h le matin, selon les secteurs, dans le centre-ville et sur le Plateau, principalement. Le boulevard De Maisonneuve, entre de Bleury et Saint-Urbain, sera fermé jusqu’à 13 h. La rue Saint-Denis également, du carré Saint-Louis jusqu’à l’avenue du Mont-Royal. Dimanche, certaines fermetures commenceront dès 3 h 30 et l’ensemble des rues seront ouvertes à 15 h. Pour cette dernière journée, plusieurs quartiers seront touchés par des fermetures, comme le centre-ville, Rosemont, Hochelaga et Tétreaultville.

Ponts de la Rive-Sud

Des bouchons sont à prévoir sur le pont Honoré-Mercier, entre vendredi, 23 het lundi, 5 h : les voies en direction de Montréal seront complètement fermées et la circulation pour rejoindre la métropole se fera à contresens sur une voie du côté de la direction habituelle de Kahnawake.

Il sera impossible de rejoindre Montréal par le pont Victoria à partir de 6 hsamedi et jusqu’à 4 hdimanche. La circulation se fera en direction de la Rive-Sud seulement.

Échangeur Turcot

En raison de travaux, plusieurs bretelles de l’échangeur Turcot seront fermées de vendredi, 23 h 59, à lundi, 5 h. Ce sera le cas de la bretelle menant de l’autoroute 15 sud à l’autoroute 20 ouest, vers Lachine et Dorval. Un détour est suggéré par la sortie 61 pour l’avenue Atwater Sud, avant de prendre les rues Joseph, Dupuis, Lesage, De l’Église, le boulevard De La Vérendrye et l’autoroute 15 nord.

La bretelle menant vers le centre-ville, de l’autoroute 15 sud à la 720 est sera aussi fermée pour les mêmes heures. Les automobilistes doivent eux aussi emprunter la sortie 61 pour l’avenue Atwater, la rue Saint-Jacques, la rue de la Cathédrale et l’entrée pour la 720 est. Les camionneurs, quant à eux, sont plutôt invités à prendre la sortie 60 pour l’autoroute Bonaventure, sortie 2, le chemin des Moulins, les rues Riverside, Mill, de la Commune, McGill et William, le boulevard Robert-Bourassa et l’entrée pour l’autoroute 720 est ou la rue Saint-Antoine Est.

La bretelle permettant d’accéder à l’autoroute 15 nord par l’autoroute 20 est sera également fermée. Il sera possible de rejoindre l’autoroute 15 nord en prenant la bretelle pour l’autoroute 15 sud, la sortie 61, les rues Joseph, Dupuis, Lesage et De l’Église et le boulevard De La Vérendrye.

Enfin, la bretelle de l’autoroute 720 ouest venant du centre-ville et menant à l’autoroute 15 nord sera elle aussi fermée durant cette période. Un détour est proposé via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest, en continuant jusqu’à la sortie 60 pour l’autoroute 15 nord.

Il y aura fermeture partielle dans la bretelle de l’autoroute 20 est vers la 720 est, toujours de vendredi, 23 h 59, à lundi, 5 h.

La sortie 2, avenue Atwater, sera fermée durant cette même période. Un détour est proposé par la rue Guy, la sortie 3.

Autoroute 10 (Bonaventure)

De vendredi, 23 h, à lundi, 5 h, l’autoroute 10 est, vers le pont Samuel-De Champlain, sera fermée entre la rue Wellington et l’entrée de la rue Carrie-Derick. Les usagers de la route peuvent faire un détour par les rues Nazareth, Wellington, Bridge, Des Irlandais et Carrie-Derick. Elle sera aussi fermée entre la sortie 4 et L’Îles-des-Sœurs.

Le tronçon de l’autoroute 10 ouest entre la sortie 2 et la rue Wellington sera également fermé durant cette période. Un détour est proposé par le chemin des Moulins, les rues Riverside, Mill, de la Commune, McGill, William et le boulevard Robert-Bourassa.

Projet Turcot

Un tronçon de la rue Notre-Dame Ouest, entre le boulevard Monk et l’avenue de Carillon, sera fermé de samedi, 22 h, à lundi, 5 h. Le détour se fera par le chemin de la Côte-Saint-Paul.

Le boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue sera fermé entre la rue Saint-Jacques et le boulevard Angrignon de vendredi, 23 h 59, à lundi, 5 h.

Autoroute 30

L’autoroute 30 est sera fermée à Varennes et à Verchères à partir de vendredi, 15 h, jusqu’à lundi, 5 h. La circulation se fera à contresens, avec une voie consacrée à chaque direction. Par défaut, les sorties 105 et 107 seront fermées. Un détour est proposé par la sortie 113, où les automobilistes sont invités à faire un demi-tour pour rejoindre l’autoroute 30 ouest. L’entrée de la montée Calixa-Lavallée et de la rue Labonté et l’entrée de la montée Chicoine-Larose sont également fermées par défaut. Un demi-tour à la sortie 98, via l’autoroute 30 ouest, est proposé.