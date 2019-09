Montréal interdira le glyphosate, ingrédient présent dans les pesticides de marque Round Up, d’ici la fin de l’année. La ville s’inquiète principalement des effets néfastes des résidus de l’herbicide sur l’eau potable, la qualité des sols et les aliments.

Mayssa Ferah

La Presse

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère le glyphosate comme cancérigène probable. «On a pris connaissance de la conclusion de l’OMS et de possibles résidus dans nos aliments. Il faut qu’on protège la santé des Montréalais et de leur environnement. Si ça peut inspirer d’autres municipalités, tant mieux», affirme Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique, d’Espace pour la vie et de l’agriculture urbaine et membre du comité exécutif à la Ville de Montréal.

Le règlement municipal sur les pesticides sera amendé pour empêcher l’utilisation du produit. L’usage domestique des pesticides est déjà interdit sur le territoire montréalais: il faut faire une demande de permis temporaire à la Ville pour utiliser de tels produits. En vertu du nouveau règlement, il ne sera plus possible de demander un permis pour le glyphosate, indique Laurence Lavigne Lalonde. L’interdiction sera en vigueur sur le territoire montréalais, ce qui exclut les agglomérations.

Les particuliers et les entreprises pourront toutefois continuer à acheter des produits comme Round Up, puisque la Ville de Montréal n’a pas la capacité d’en interdire la vente. Pour s’assurer du respect de son nouveau règlement, la Ville devra compter sur le travail des inspecteurs.

Comme les pesticides de la marque Round Up sont utilisés principalement en agriculture, on ne parle pas d’une présence accrue de glyphosate sur les pelouses montréalaises. Certains endroits seront touchés par cette interdiction comme le Jardin botanique, les clubs de golf, la pépinière de Montréal et quelques agriculteurs, selon Mme Lavigne Lalonde. «Même si ce n’est pas une utilisation massive, il y en a une. On prend donc des précautions», ajoute-t-elle.

Effets néfastes

Quand il est utilisé en très grande quantité, comme sur les terres agricoles, le glyphosate peut affecter la santé des cours d’eau, plaide l’écologiste Marie-Pier Hébert, auteure d’une étude sur les apports de phosphore qui proviennent du glyphosate.

Certains pays l’ont banni par précaution, car des recherches suggèrent que le produit est cancérigène. Il n’existe toutefois aucun consensus. «Son utilisation peut avoir des effets néfastes si la concentration est très élevée», dit-elle. En milieu urbain, les chances d’une concentration aussi haute sont minces. Selon Marie-Pier Hébert, c’est en Montérégie que le glyphosate est le plus utilisé au Québec.

«Dans l’optique d’une véritable transition écologique, il ne faut pas qu’on bannisse un pesticide juste pour en utiliser un autre. Il faut trouver des alternatives plus vertes», juge-t-elle. Elle voit tout de même d’un œil favorable l’initiative de la Ville de Montréal.

Une lettre a été envoyée à tous les gens susceptibles d’utiliser du glyphosate, indique Mme Lavigne Lalonde. «Si les utilisateurs ont des préoccupations, on les accompagnera et on les aidera à trouver des solutions», assure-t-elle.

La multinationale Bayer, qui commercialise le produit Round Up, se trouve actuellement au centre d’une controverse. Les potentiels effets cancérigènes du glyphosate ont conduit la compagnie devant les tribunaux.