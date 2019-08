Marché Jean-Talon: emplacements vides, commerçants inquiets

Des maraîchers évaluent que les nombreux emplacements laissés vides cet été nuisent à l'image du marché - et donc à leurs affaires. Des commerçants avec qui La Presse s'est entretenue évaluent qu'entre un dixième et un tiers de leurs camarades ne sont pas revenus au marché en 2019.

Problème de relève agricole, manque de stationnement, rentabilité difficile à atteindre : les marchands évoquent de multiples causes pour expliquer la situation.

« Ce qu'on constate, c'est que le nombre de marchands diminue », dit Guy Desgroseilliers, de la ferme JP Desgroseilliers, derrière un étal débordant de maïs. « On vieillit et on sait que la relève agricole est difficile. » Les gens aiment l'abondance, et les zones à moitié vides ne sont pas invitantes, selon lui.