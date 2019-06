Le pont Samuel-De Champlain inauguré aujourd'hui

Tout le gratin politique montréalais et québécois est réuni au-dessus du fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Brossard, ce vendredi, pour l'inauguration de ce qui n'est toujours qu'un pont à demi ouvert.

Bénédiction autochtone, hymne national, multiples discours, cérémonie de ruban et traversée symbolique du nouveau pont Samuel-De Champlain sont au menu de l'événement présidé par le ministre fédéral de l'infrastructure, Francois-Philippe Champagne.

Celui-ci dévoilera également un buste en bronze de Samuel de Champlain sur le pont éponyme.

Ouvert en direction nord lundi dernier, la structure sera enfin accessible dans les deux directions à compter de lundi prochain, jour de la fête du Canada, soit avec six mois de retard sur l'échéancier initial et 57 ans après l'inauguration du premier pont Champlain, le 28 juin 1962.

Plus de 2000 personnes ont oeuvré à sa réalisation, y consacrant plus de 8 millions d'heures de travail, souvent dans des conditions hivernales glaciales ou par grande canicule.

L'ouvrage de 4,2 milliards qui s'étend sur 3,4 kilomètres accueillera véhicules automobiles et autobus pour l'instant, ces derniers devant être remplacés par le REM qui occupera la travée centrale conçue spécifiquement pour le recevoir. Une voie pour les piétons et cyclistes sera ouverte plus tard cet été.

Les travaux de déconstruction de ce qui sera désormais l'ancien pont Champlain doivent débuter en 2020 et dureront environ trois ans. Ces travaux sont estimés à 400 millions.