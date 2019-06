375e de Montréal: Québecor refuse de faire un paiement de 333 333 $

Dans un courriel envoyé à La Presse, M me Chrétien Desmarais affirme que Québecor est « la seule compagnie » parmi ses partenaires qui n'a à ce jour pas réglé son compte avec les organisateurs du 375 e .

« Nous n'entendons pas donner suite à votre demande de paiement », annonce M. Péladeau dans une lettre adressée en juin 2018 au directeur général de la Société des célébrations du 375 e anniversaire de Montréal, Alain Gignac (qui est le président du conseil d'administration de La Presse). La lettre est aussi adressée à la présidente du conseil d'administration de la Société, France Chrétien Desmarais, ainsi qu'à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et au ministre des Affaires municipales de l'époque, Martin Coiteux.

Mise sur pied sous l'ère du maire Gérald Tremblay, la Société des célébrations du 375e avait conclu en 2015 un partenariat avec 12 grandes entreprises et institutions, dont Québecor, Bell, le Mouvement Desjardins, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Bombardier, Saputo et Power Corporation (à l'époque propriétaire de La Presse). Chacune s'était engagée à verser un million de dollars pour soutenir les festivités du 375e ; en contrepartie, elles recevaient le titre honorifique de « Grandes Montréalaises » dans le cadre d'un programme de visibilité.

Au moment de l'annonce du partenariat, en décembre 2015, Pierre Karl Péladeau était chef du Parti québécois. Québecor était alors sous le contrôle d'une fiducie sans droit de regard.

Dans sa lettre écrite en juin 2018, alors qu'il était de retour depuis plus d'un an à la barre de l'entreprise, M. Péladeau justifie son refus de paiement en évoquant des « failles évidentes dans la structure organisationnelle qui coordonnait les activités » du 375e.

« La société du 375e a octroyé de nombreux mandats - souvent sans appel d'offres - à des firmes associées ou contrôlées par ses administrateurs, une pratique qui soulèverait des questions de gouvernance importantes dans une entreprise privée et qui est totalement inacceptable pour une société financée à coups de dizaines de millions par de l'argent public », écrit-il.

Andrew Molson ciblé

M. Péladeau s'en prend plus particulièrement à Andrew Molson, copropriétaire de la brasserie du même nom et lui aussi membre du conseil d'administration de la Société des célébrations du 375e. « La Société du 375e a mandaté la firme NATIONAL pour gérer ses relations publiques, souligne M. Péladeau. Or, l'un des membres du conseil d'administration de la Société, Andrew Molson, est aussi président du conseil d'administration de NATIONAL », déplore-t-il.

Joint par La Presse, M. Molson s'est défendu d'avoir violé quelque règle de gouvernance que ce soit.