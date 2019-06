Mauvais calcul d'un chantier du Plateau: un trottoir neuf à refaire

Les travaux de verdissement de la rue Marie-Anne Ouest se compliquent : à peine coulée, une portion de trottoir d'une longueur de 7 mètres devra être détruite et refaite à cause d'une erreur de calcul. Une situation qui risque de ralentir légèrement le chantier, aussi touché par d'autres imprévus.

Une erreur dans l'alignement des dalles de béton à l'angle sud-ouest des rues Marie-Anne Ouest et Clark est à l'origine de ce contretemps, a expliqué la chargée de communications de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Catherine Piazzon. Au total, cinq dalles devront être coulées de nouveau pour remplacer celles qui étaient trop « en diagonale ».

Ces travaux font partie d'une remise à neuf d'une portion de la rue Marie-Anne Ouest qui donne sur le parc Jeanne-Mance. Ils incluent des saillies de trottoir qui ont pour but d'apaiser la circulation. Selon la page du site web de l'arrondissement, qui détaille le processus de construction des saillies, une fois le béton coulé, il faut attendre au moins 48 heures avant de poursuivre les travaux.

Joint par téléphone, le chargé du projet de la société Ramcor, responsable des travaux, n'a pas nié avoir commis une erreur sur le chantier, mais parle plutôt d'un problème de « deux, trois dalles » en évoquant une situation « qui peut se régler en une journée ». L'arrondissement parle plutôt de cinq dalles.

Cette situation n'est pas sans rappeler une bourde similaire sur le Plateau l'été dernier : une partie du nouveau terre-plein de la piste cyclable de la rue Clark, dans le Mile End, avait dû être refaite à cause d'un manque de communication entre l'arrondissement et l'entrepreneur Excavations Super. La rue n'était plus assez large pour les opérations de déneigement. L'histoire avait suscité un tollé chez les résidants et les commerçants du secteur.

Début difficile

Les dalles à refaire ne sont pas les seules tuiles qui sont tombées sur le chantier. Pour refaire deux chambres de transformateurs dans le sous-sol de la rue, le mur de briques d'un bâtiment résidentiel a déjà dû être solidifié, angle Saint-Urbain.

L'arrondissement précise que malgré ces imprévus, aucun dépassement de coûts n'est attendu. Les travaux ont commencé l'été dernier et devraient se terminer dans la première moitié du mois de juillet, un peu plus tard qu'annoncé.

Où que vous habitiez au Québec, vous avez connaissance de petits chantiers qui s'éternisent, semblent mal gérés, doivent être repris ou dont la nuisance est inversement proportionnelle à leur taille ? Écrivez-nous à redaction@lapresse.ca