Rivière des Mille Îles: Terrebonne en mode alerte

«L'Amphibex est arrivé comme prévu [dimanche] matin à Terrebonne et a débuté [les] travaux afin de dégager le frasil et la glace situés à l'embouchure de la rivière», a annoncé la municipalité dans un communiqué. L'Amphibex est un excavateur permettant l'intervention en milieu marin, notamment pour briser les glaces et prévenir les embâcles.

L'amoncellement de glace se situe à l'embouchure de la rivière, entre la côte de Terrebonne et le côté ouest de l'île Saint-Jean.

Le tunnel piétonnier passant sous l'autoroute 25 est fermé à la circulation.

Le secteur de Bellerive est quant à lui en mode veille. «Rappelons que ces opérations ont été planifiées de façon préventive compte tenu des conditions météorologiques prévues dans les prochains jours qui pourraient provoquer une nouvelle hausse du niveau de la rivière», précise-t-on.

La municipalité indique que son Centre de mesures d'urgence est ouvert. Les autorités et différents partenaires de la Ville «sillonnent le territoire, surveillent attentivement la situation et interviennent sur le terrain». Une constante communication est maintenue entre la municipalité et la direction régionale du ministère de la Sécurité publique, ainsi que les villes avoisinantes, afin d'évaluer la situation.

Les citoyens peuvent communiquer avec le Service de police en cas de difficulté ou pour se procurer des sacs de sable.