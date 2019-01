Heure de pointe matinale difficile ce matin à Montréal alors que deux incidents ont perturbé le transport en commun et la circulation automobile. Le service de métro a été interrompu sur trois lignes de métro ce matin après une bagarre ayant dégénéré à la station Champ-de-Mars tandis que l'accès au pont Jacques-Cartier a brièvement été bloqué par des manifestants.

Deux hommes ont eu une altercation à la station Champ-de-Mars tôt mercredi matin. La situation a rapidement dégénéré au point où l'un d'eux a fini par asperger l'autre de poivre de cayenne, une substance interdite de possession. L'agresseur, âgé d'une quarantaine d'années, a fui la scène. Une quinzaine de personnes qui se trouvaient à la station ont été incommodées, dont une qui a dû être transportée à l'hôpital. « J'ai failli vomir tellement c'était étouffant », a rapporté une personne présente.

Par mesure préventive, la Société de transport de Montréal (STM) a décidé d'interrompre vers 8h20 pendant quelques dizaines de minutes le service sur les lignes jaune, orange (entre Lionel-Groulx et Beaubien) et verte (entre Lionel-Groulx et Frontenac). Comme Champ-de-Mars se trouve tout près de Berri-UQAM, principale station dans le réseau montréalais, l'effet de succion créé par le passage des vents risquait de répandre la substance incommodante, a précisé Alain Legault, directeur des affaires publiques.

Les pompiers ont alors été envoyés à Champ-de-Mars pour déterminer la nature de la substance incommodante. Une opération de ventilation d'urgence a été déclenchée.

Le service a repris sur les lignes jaune, orange et verte un peu avant 9 h.

L'incident à Champ-de-Mars n'aurait aucun lien avec la manifestation tenue un peu plus tôt au pied du pont Jacques-Cartier, vers 7h30, et qui a forcé la fermeture de celui-ci pendant une dizaine de minutes.

Une vingtaine de manifestants ont décidé d'ériger une clôture munie d'une banderole pour bloquer l'accès à la structure à Montréal, en direction de la Rive-Sud. Ils souhaitaient ainsi protester contre l'arrestation hier de militants contre un projet d'oléoduc en Colombie-Britannique.

Les militants se sont enfuis à l'arrivée des policiers, mais six ont été rattrapés et arrêtés. Ils seront accusés de méfait, en vertu du Code criminel. D'autres arrestations pourraient avoir lieu. Si l'enquête de la Sûreté du Québec détermine que l'action a été planifiée d'avance, des accusations de complot pourraient également s'ajouter.

« On comprend que les gens ont le droit de manifester, mais interrompre la circulation sur le pont est un geste nullement toléré. C'est un axe névralgique. Il n'y a pas juste de la circulation automobile, il y a des véhicules d'urgence qui l'empruntent, comme des ambulances qui transfèrent des patients ou du transport d'organes. C'est ce qui a motivé notre intervention rapide », a indiqué Daniel Thibaudeau, porte-parole de la SQ.