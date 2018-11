Le fleurdelisé fait son entrée à l'hôtel de ville de Montréal

Le fleurdelisé trône désormais à la droite du fauteuil de la présidence de l'assemblée, encadré par le drapeau du Canada et celui représentant Montréal. L'administration de la mairesse Valérie Plante a décidé de se conformer à la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec à la suite d'un rappel à l'ordre du ministère de la Justice en janvier dernier.

«La politique de pavoisement était la même depuis l'époque de Jean Drapeau. Ça n'avait pas changé et aucun maire n'avait décidé de se pencher sur la question. Moi je le fais et j'en suis très fière», a déclaré la mairesse Plante.

Retombées économiques à venir

Juste avant de participer à l'assemblée régulière du conseil municipal lundi après-midi, Valérie Plante a également commenté quelques dossiers. Concernant sa mission économique à Los Angeles où elle a séjourné durant la dernière semaine, elle a rappelé que deux dossiers étaient au coeur de la mission: le transport urbain ainsi que l'industrie du cinéma et de la télévision.

Sur ce dernier élément, la mairesse estime que les rencontres effectuées ont été des «moments importants». «Avec les échanges qu'on a eus avec les studios, on est très encouragés et on pense qu'on aura des belles nouvelles à annoncer dans les prochaines semaines», a-t-elle affirmé sans apporter de précisions.

Pour ce qui est de la question de la mobilité, la mairesse dit avoir invité des entreprises qui s'intéressent aux véhicules, à venir faire des projets-pilotes à Montréal. «On a eu des échanges fructueux. [...] Je reviens avec plein d'idées», a indiqué Mme Plante.

Agenda public de la mairie

La mairesse a également commenté sa décision de rendre public son agenda, y voyant «un pas en avant» démontrant qu'elle n'a «rien à cacher». Les citoyens n'auront toutefois accès qu'aux rencontres publiques. Pour toutes les séances privées, il leur faut jusqu'à maintenant faire une demande en vertu de la loi d'accès à l'information.

Dans l'immédiat, il semble que des problèmes d'ordre technologiques rendent difficiles les changements, a indiqué la mairesse. Lors de la campagne électorale de l'année dernière, Projet Montréal avait promis une totale transparence.

«C'est surtout mettre de l'avant les rencontres qui, avant, étaient cachées ou non divulguées: les rencontres d'affaires, les partenaires dans les rencontres de travail. Je considère qu'on a vraiment rempli notre promesse mais je veux aller encore plus loin», a affirmé Valérie Plante.

Nouveaux administrateurs à la STM

Valérie Plante a justifié le ramaniement au sein du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM) où deux conseillers municipaux doivent céder leur siège respectif à des non élus, l'ingénieure Catherine Morency et l'ancien maire de Westmount, Peter Trent. «Mon intention est de professionnaliser le conseil d'administration de la STM et d'y amener de l'expertise», a-t-elle mentionné.

Cette dernière s'est défendue qu'il s'agisse d'un geste partisan comme l'a critiqué Marvin Rotrand qui perd sa responsabilité et du même coup, les émoluments qui y sont associés. Même une élue de Projet de Montréal est écartée, a rappelé Mme Plante.

Quant à l'arrivée de M. Trent, la mairesse a vanté sa «compréhension des enjeux de transports collectifs dans la ville de Montréal, mais également au sein de l'agglomération et de la CMM [Communauté métropolitaine de Montréal]». «C'est pour moi très intéressant parce que la STM doit jouer en équipe avec l'ARTM et ça, M. Trent le comprend très bien», a-t-elle affirmé.