Longueuil: «On est rendus à l'étape de travailler ensemble», dit la mairesse

Après des mois de tourmente politique et de dialogue de sourds au conseil municipal de Longueuil, la mairesse Sylvie Parent se montre optimiste de voir un climat plus constructif s'installer avec l'opposition officielle qui est majoritaire.

Lors des travaux préparatoires de la semaine dernière en vue de l'assemblé ordinaire de ce soir, Mme Parent dit avoir constaté un état d'esprit plus ouvert de part et d'autre. « On est rendus à l'étape de travailler ensemble pour faire avancer les engagements communs qu'on a déterminés dans notre plan municipal. C'est là-dessus que je mets mes énergies », a-t-elle indiqué hier à La Presse.

Le dossier des commissions du conseil municipal avait enflammé les assemblées de juin et de juillet. La mairesse a suspendu les travaux de ces commissions et l'opposition a réussi à les imposer de nouveau. Tout cela s'est déroulé sur fond de coups de gueule, d'avis juridiques et de plaintes de toutes sortes.

Au cours des derniers jours, les parties ont plutôt choisi de discuter. Le cabinet de la mairesse a fait une proposition pour ramener le nombre de commissions de sept à trois. Une contre-proposition a été déposée en fin de journée hier, avec cinq commissions. La discussion est ouverte, assure-t-on des deux côtés.

Dialogue prometteur

Chez Longueuil Citoyen, l'attaché de presse Francis Dubreuil explique qu'un terrain d'entente est recherché et que la voie empruntée semble prometteuse. « Mais on demeure prudents, car il y a eu des occasions manquées au cours des derniers mois », rappelle-t-il.

Mme Parent se montre rassurante. Selon elle, les chicanes politiques ne nuisent pas aux projets de la municipalité. Toutefois, ce n'est pas ce à quoi s'attend la population. « Le conseil municipal est une tribune décisionnelle. Peut-on s'en tenir à ça ? Quand on voudra faire de la politique, on fera ça ailleurs », affirme Sylvie Parent.

Par ailleurs, la mairesse refuse d'attribuer le calme actuel au départ de son adversaire Josée Latendresse comme chef de Longueuil Citoyen. Mme Latendresse a quitté ses fonctions en accord avec le conseiller municipal Xavier Léger, qui agit comme chef de l'opposition officielle. Mme Latendresse a reconnu que leur travail se chevauchait.

En ce qui concerne la campagne électorale provinciale, Sylvie Parent présentera les attentes de Longueuil et de l'agglomération lors d'un discours prévu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud le 11 septembre.