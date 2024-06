Discours du chef de l’ONU Les humains, même « danger » que la météorite qui a éradiqué les dinosaures

(New York) Les humains représentent le même « danger » pour la planète que « la météorite qui a exterminé les dinosaures », a lancé mercredi le secrétaire général de l’ONU au terme des douze mois les plus chauds jamais mesurés, réclamant de bannir la publicité pour le pétrole, le gaz et le charbon, principales causes du réchauffement.