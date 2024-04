Les vagues de chaleur sont plus fréquentes et leur durée se prolonge au fil des ans.

Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Les vagues de chaleur durent-elles plus longtemps qu’avant ?

Si vous avez l’impression que les vagues de chaleur durent aujourd’hui plus longtemps qu’il y a 40 ans, vous n’avez pas la berlue ! C’est également le constat d’une équipe de chercheurs de l’Université d’État de l’Utah qui vient de publier une étude sur le sujet dans la revue Science Advances. Les scientifiques ont analysé toutes les vagues de chaleur répertoriées dans le monde entre 1979 et 2020, concluant qu’elles devenaient plus fréquentes et que leur durée se prolongeait au fil des ans. Une vague de chaleur durait en moyenne 8 jours en 1979 et se prolongeait pendant 12 jours en 2020, ont-ils constaté. Ces épisodes pourraient durer en moyenne 16 jours en 2060, si la tendance se maintient.

Un nouveau record de chaleur

PHOTO PILAR OLIVARES, ARCHIVES REUTERS Mars a été le 10e mois consécutif le plus chaud de l’histoire.

Le mois de mars 2024 s’est avéré le mois de mars le plus chaud jamais enregistré depuis l’ère préindustrielle, a confirmé l’agence européenne Copernicus. La température moyenne sur Terre a pointé à 14,4 degrés Celsius, soit 0,1 degré au-dessus du record précédent, établi en 2016. Fait à noter, la température moyenne en mars était de 1,68 degré supérieure au niveau établi pendant l’ère préindustrielle. Mars a aussi été le 10e mois consécutif le plus chaud de l’histoire. Les 12 derniers mois ont été en moyenne plus chauds de 1,58 degré, dépassant temporairement la cible de 1,5 degré fixée par l’Accord de Paris.

Les combustibles fossiles ont toujours la cote

PHOTO RODGER BOSCH, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un homme manifeste contre l’utilisation des combustibles fossiles.

Alors que le réchauffement climatique s’accélère, les combustibles fossiles ont toujours la cote au sein de plusieurs pays du G20. Selon une compilation réalisée par l’organisation Oil Change International et Friends of the Earth, aux États-Unis, 142 milliards de dollars ont été investis dans des projets fossiles dans des pays en développement entre 2020 et 2022. Le Canada, le Japon et la Corée du Sud figuraient parmi les plus importants contributeurs de ce triste palmarès. Le Canada a notamment fourni en moyenne 11 milliards de dollars par année pendant les trois années analysées. Le rapport conclut d’ailleurs que les pays du G20 ont investi 104 milliards dans les énergies renouvelables hors de leurs frontières pendant la même période.

La déforestation recule encore au Brésil

PHOTO BRUNO KELLY, ARCHIVES REUTERS La déforestation a diminué de 40 % pendant les trois premiers mois de l’année 2024 au Brésil.

Selon les plus récentes données de l’agence spatiale brésilienne INPE, la déforestation a diminué de 40 % pendant les trois premiers mois de l’année 2024 au Brésil. Le pays avait connu une baisse de 50 % de la déforestation en 2023 par rapport à 2022, une conséquence directe du retour de Luiz Inácio Lula da Silva à la tête du pays. Dès janvier 2023, le président Lula a en effet renversé les politiques de son prédécesseur, Jair Bolsonaro, favorables au déboisement.

Les grands singes menacés par la transition énergétique

PHOTO MARTIN SURBECK, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Les chercheurs estiment que 180 000 grands singes, le tiers de la population africaine, seraient affectés par d’éventuels projets miniers.

Plus du tiers des populations de grands singes vivant en Afrique sont menacées par de potentiels projets d’extraction minière. C’est la conclusion d’une étude récente publiée dans la revue Science Advances par des chercheurs du German Centre for Integrative Biodiversity Research. Alors que le Ghana, le Gabon et l’Ouganda abritent notamment des populations de gorilles, de chimpanzés et de bonobos, on trouve aussi sur le continent africain plus de 50 % des réserves mondiales de cobalt et de manganèse et 22 % des réserves de graphite. Les chercheurs estiment que 180 000 grands singes, le tiers de la population africaine, seraient affectés par d’éventuels projets miniers. En Guinée, par exemple, 83 % de la population des grands singes serait touchée par des projets miniers. Rappelons que la transition énergétique nécessitera une extraction sans précédent de plusieurs minéraux partout sur la planète.

