Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Quelle somme a été remise aux Français sous forme de « bonus réparation » depuis la création d’un fonds pour réparer vêtements et chaussures, il y a cinq mois ?

A) 800 000 euros

B) 2,3 millions d’euros

C) 3,5 millions d’euros

(1 euro équivaut à 1,47 dollar)

Réponse : B

« C’est un très bon démarrage », estime la dirigeante de Refashion, Elsa Chassagnette, l’éco-organisme qui pilote le Fonds réparation pour le gouvernement avec l’industrie textile. Lancé en novembre, le bonus permet d’obtenir une réduction sur sa facture de 6 à 25 euros (de 8,83 $ à 36,78 $) pour faire rapiécer un jeans ou réparer des chaussures. Au total, 1050 boutiques, dont 60 % d’ateliers de couture et 40 % de cordonneries, permettent aux consommateurs de bénéficier du bonus. En entrevue avec le Figaro, Mme Chassagnette affirme que les réparations se sont multipliées par dix depuis décembre. Environ 700 000 tonnes de vêtements sont jetées chaque année en France.

Lisez le texte « Une prime du gouvernement pour faire réparer ses vêtements »

Fin hâtive de l’hivernation des grizzlys

PHOTO ARCHIVES PARC NATIONAL DE BANFF Colosse d’environ 300 kg, « le Boss » a été aperçu dans le parc national de Banff, en Alberta, la semaine dernière.

Les changements climatiques ont des répercussions sur l’hivernation des grizzlys dans les Rocheuses. Malgré d’importantes chutes de neige, Boo, un grizzly hébergé dans un enclos protégé de Golden, en Colombie-Britannique, est sorti la semaine dernière de son engourdissement hivernal. Colosse d’environ 300 kg, « le Boss » a été aperçu dans le parc national de Banff, en Alberta. Selon le réputé naturaliste de Calgary Brian Keating, les grizzlys sortent environ une semaine plus tôt que la normale dans les dernières années à cause du réchauffement. L’automne dernier, Banff a exhorté ses résidants à remplacer leurs arbres fruitiers par des plantes n’attirant pas la faune et « le Boss ».

Source : CBC

Nuages monstres provenant du Sahara

IMAGE SATELLITE PUBLIÉE DANS LE NEW SCIENTIST On voit l’imposant nuage qui a jauni le ciel autour des îles Canaries et du Cap-Vert à la fin du mois de janvier.

Les panaches nocifs de poussière provenant du Sahara qui balaient l’océan Atlantique n’ont rien de nouveau. Mais le phénomène va en s’intensifiant depuis quatre ans. Et ils atteignent l’Europe ce printemps. Des images retransmises par le satellite Copernicus Sentinel-3 dévoilent un imposant nuage qui a jauni le ciel des îles Canaries et de Cap-Vert, fin janvier. Une autre « explosion de poussière » a atteint l’Espagne cette semaine, portée par un vent chaud appelé « calina », a affirmé au NewScientist l’experte Sara Basart, de l’Organisation météorologique mondiale. Plusieurs facteurs sont en cause, dont une sécheresse persistante dans le nord de l’Afrique et une zone de chaleur anormale dans la Méditerranée occidentale.

Consultez le site de Egusphere (en anglais) pour en savoir plus

Le revers de la plantation d’arbres

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Un reboisement mal positionné peut avoir pour conséquence de réduire l’albédo, le pouvoir d’une surface de réfléchir la lumière.

Planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique peut avoir l’effet inverse, selon une étude parue dans la revue Nature Communications. Selon les analyses, un reboisement mal positionné peut avoir pour conséquence de réduire l’albédo (pouvoir d’une surface de réfléchir la lumière), par exemple sur un sol enneigé. La coautrice de l’étude, Susan Cook-Patton, affirme que boiser des prairies et des savanes tempérées peut s’avérer contre-productif. En contrepartie, les lieux humides et tropicaux, tels que l’Amazonie, sont des terres de choix pour restaurer le couvert forestier. La chercheuse précise que l’étude n’est pas une critique du reboisement, mais qu’il est important d’identifier les meilleurs endroits.

Source : Agence France-Presse

Élevage de coraux en laboratoire

PHOTO AUDREY RUEL-MANSEAU, ARCHIVES LA PRESSE L’élevage des juvéniles en laboratoire peut prendre jusqu’à cinq ans avant une tentative de transfert sur le fond marin.

C’est à l’étape embryonnaire, mais il y a de l’espoir pour la régénération des coraux. La semaine dernière, quatre biologistes thaïlandais ont plongé dans les eaux peu profondes d’une île du sud du pays pour récupérer des spermatozoïdes et des œufs libérés par le corail. La ponte – qui ne survient qu’une fois par année – ressemble à l’éclat de milliards de points roses au fond de l’océan. Les scientifiques ont recueilli des échantillons pour la reproduction afin de sauver les récifs de la dégradation provoquée par le réchauffement des océans et l’activité humaine comme le tourisme. L’élevage des juvéniles en laboratoire peut prendre jusqu’à cinq ans avant une tentative de transfert sur le fond marin.

Source : Reuters