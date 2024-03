Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Dans quelle province canadienne revient-il moins cher de rouler avec un véhicule électrique ?

A) Le Québec

B) L’Ontario

C) La Colombie-Britannique

Réponse

Le Québec. Grâce aux subventions à l’achat élevées et aux bas tarifs électriques, c’est au Québec que le choix de conduire un véhicule électrique revient le moins cher au Canada, montre une étude de l’Université de la Colombie-Britannique. C’est aussi ici que les propriétaires de voitures électriques peuvent atteindre le plus rapidement la parité des coûts avec les véhicules à essence. « Au Québec, le propriétaire d’une voiture électrique doit parcourir au moins 46 kilomètres par jour pour être gagnant par rapport à une voiture traditionnelle. Au Nunavut, ce chiffre s’élève à 180 kilomètres », a illustré un des auteurs de l’étude, Bassam Javed.

Encore la faute à El Niño

ILLUSTRATION TIRÉE DE L’ÉTUDE DANS NATURE SCIENTIFIC REPORTS On pourrait atteindre des températures record dans de nombreuses régions du globe d’ici juin 2024.

Conjugué au réchauffement planétaire, le retour du phénomène climatique El Niño risque de provoquer des températures record dans de nombreuses régions du globe d’ici juin 2024. Une étude publiée ce lundi dans Nature Scientific Reports a modélisé que le réchauffement de l’air pourrait atteindre des sommets dans le golfe du Bengale, les Philippines, la mer des Caraïbes, l’Alaska, la mer de Chine et le bassin de l’Amazone. El Niño est un phénomène naturel où l’eau de surface dans le sud de l’océan Pacifique se réchauffe. Il se produit en moyenne tous les deux à sept ans et dure environ de neuf à douze mois. La probabilité que la moyenne mondiale des températures de l’air en surface dépasse les records historiques d’ici juin 2024 est estimée à 90 %, notent les chercheurs.

Une solution pour éliminer les microplastiques

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Microplastique photographié à l’aide d’un microscope

Si vous êtes préoccupé par la présence de microplastiques et de nanoplastiques dans l’eau du robinet, la faire bouillir pourrait être une solution très efficace, suggère une étude qui vient de paraître dans Environmental Science & Technology Letters. Des chercheurs chinois ont établi que faire bouillir l’eau durant seulement 5 minutes éliminait près de 80 % des particules de polystyrène, de polythène et de polypropylène dans leurs échantillons. Les microplastiques sont des particules ayant une taille allant de 0,1 micromètre (µm) à 5 millimètres (mm) tandis que les nanoplastiques mesurent de 0,001 à 0,1 µm. Les effets des nanoplastiques sur le corps humain intéressent les chercheurs. En raison de leur taille, ils peuvent entrer dans les cellules.

Thon : les niveaux de mercure demeurent inchangés

PHOTO SAM HODGSON, ARCHIVES BLOOMBERG Les niveaux de mercure mesurés dans les thons sont demeurés les mêmes depuis 1971.

Malgré une importante diminution des rejets de mercure dans l’environnement, les niveaux mesurés dans les thons sont demeurés les mêmes depuis 1971. C’est ce que montre une vaste étude qui vient d’être publiée dans Environmental Science & Technology Letters. Les chercheurs ont étudié près de 3000 échantillons de muscles de thons capturés dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien entre 1971 et 2022. Les chercheurs ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une contamination « héritage », c’est-à-dire que le mercure encore présent dans les eaux profondes pourrait avoir été émis il y a des décennies et ne reflète donc pas encore la diminution des émissions dans l’air.

États-Unis : le changement climatique a coûté des milliards à l’industrie du ski

PHOTO MARTIN BERNETTI, AGENCE FRANCE-PRESSE Les centres de ski souffrent du manque de neige.

Les stations de ski américaines ont perdu 5 milliards US entre 2000 et 2019 en raison du réchauffement climatique causé par l’homme, montre une étude publiée dans Current Issues in Tourism. Elle estime que les pertes annuelles pourraient atteindre environ 1 milliard de dollars d’ici à 2050, en fonction des mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’origine du réchauffement. La modélisation de l’étude a révélé que les saisons des stations de ski étaient plus courtes d’environ cinq jours et demi à sept jours par rapport à la période précédant le début du réchauffement dû à l’activité humaine.

