PHOTO ASHLEY L. CONTI, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Question : Un ouragan peut-il relâcher du carbone dans l’atmosphère ?

Réponse : Un ouragan comme tel n’émet pas de gaz à effet de serre (GES), mais les conséquences d’une telle tempête peuvent faire grimper la concentration de CO 2 dans l’atmosphère. Selon des calculs effectués par des chercheurs du Dartmouth College, un ouragan peut mettre à terre des milliers d’arbres, entraînant du même coup le relâchement de millions de tonnes de CO 2 . Les scientifiques ont réalisé leurs calculs en se basant sur les 10 ouragans les plus importants du XXe siècle en Nouvelle-Angleterre. Une tempête comme celle de 1938 avait détruit 70 % du couvert forestier. Si un tel ouragan devait se reproduire, entre 120 et 250 millions de tonnes de carbone seraient éventuellement relâchées dans l’atmosphère. L’étude a été publiée sur la plateforme de diffusion bioRxiv.

Encore plus de microplastique dans l’eau embouteillée

PHOTO ARCHIVES REUTERS Ce plastique déchiqueté correspond à la quantité de particules de microplastique ingérée par une personne dans une année.

Combien de particules de microplastique peut-on retrouver dans une bouteille d’eau de 1 litre ? Une équipe de chercheurs de l’Université Columbia en a dénombré environ 240 000 dans chacune des six bouteilles d’eau analysées grâce à une nouvelle technique au laser. Une quantité jusqu’à 100 fois plus élevée que les résultats observés dans des études précédentes. Environ 10 % des particules ont pu être identifiées, les 90 % restant étaient des nanoplastiques, mesurant moins de 1 micromètre et plus difficilement identifiables. L’analyse a porté sur six bouteilles d’eau de 1 litre de marque maison provenant de trois grandes chaînes de supermarchés aux États-Unis. L’étude a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Des microplastiques dans les sources de protéines

PHOTO RORY DOYLE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Un employé sert une portion de poulet frit à un client.

Une autre étude récente, celle-ci publiée dans la revue Environmental Pollution, a constaté que 88 % des sources de protéines consommées par les Américains contiennent des microplastiques. Viande, poisson, tofu, autant de sources de protéines dans lesquelles on trouve des traces de microplastique, conclut l’étude menée par des chercheurs de l’organisme Ocean Conservancy et de l’Université de Toronto. En moyenne, un Américain ingère ainsi 11 500 fragments de microplastique par année. Une proportion qui peut grimper jusqu’à 3,8 millions pour les grands consommateurs de protéines. Les crevettes panées, les croquettes de poisson, de poulet ou végétariennes sont les aliments qui contenaient les plus importantes quantités de microplastique.

La croissance des plantes durement affectée par les sécheresses

PHOTO MIGUEL LO BIANCO, ARCHIVES REUTERS La sécheresse a eu raison de ce champ de maïs.

Les zones de pâturage sont généralement moins productives après un épisode de sécheresse extrême. Mais il semblerait que la croissance des plantes après un tel évènement soit encore plus affectée qu’on le croyait, selon une récente étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Des chercheurs de l’Université d’État du Colorado ont recréé des conditions de sécheresse dans 100 endroits répartis dans différentes régions du monde dans le cadre de leur étude. Pour les 44 endroits touchés par une sécheresse extrême, on a observé une baisse de la croissance des plantes de l’ordre de 38 %. Cette réduction de leur croissance est beaucoup plus importante que ce qui avait été constaté dans d’autres études, a indiqué l’auteure principale de l’étude, Melinda Smith, au New Scientist.

Record d’évènements météo extrêmes aux États-Unis

PHOTO HILARY SWIFT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Inondation dans la rue principale de Barre, au Vermont, en juillet dernier

En 2023, les États-Unis ont connu 28 évènements météo extrêmes qui ont coûté chacun au moins 1 milliard US. Ce nombre a permis de fracasser le record établi en 2020 avec 22 épisodes du même genre. Les 28 évènements météo extrêmes de 2023 ont entraîné des coûts d’au moins 92,9 milliards US, a signalé la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dans un récent rapport. Précisons que 2023 a été la cinquième année parmi les plus chaudes en 129 ans aux États-Unis.