Les bonnes nouvelles dans la lutte contre les changements climatiques sont rares, selon deux rapports dévoilés mardi. Mais à deux semaines de la COP28 sur le climat, qui se tiendra aux Émirats arabes unis, la tendance peut encore être renversée, croient plusieurs experts.

Des réductions de GES loin d’être suffisantes

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Une canicule a touché Montréal en septembre dernier.

Selon un rapport de l’ONU dévoilé mardi, les engagements actuels des pays permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 2 % d’ici 2030. Ce rapport est la synthèse annuelle des derniers engagements pris par les 195 signataires de l’accord de Paris, adopté en 2015, à laquelle il manque cependant les récents engagements des pays de l’Union européenne et du Brésil. Rappelons que pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 ℃ d’ici la fin du siècle, les émissions de GES doivent diminuer de 43 %, estime le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

De plus en plus de véhicules électriques

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le rythme des ventes de véhicules électriques dans le monde permettrait d’atteindre les objectifs fixés pour 2030.

Un autre important rapport a été dévoilé mardi, soit le State of Climate Action, qui fait état des avancées dans l’action climatique à l’échelle mondiale. Il évalue plusieurs secteurs essentiels à l’atteinte des objectifs de carboneutralité. Sur 42 indicateurs mesurés par le rapport, un seul affiche des progrès jugés suffisants. À l’heure actuelle, le rythme des ventes de véhicules électriques dans le monde permettrait d’atteindre les objectifs fixés pour 2030. Six indicateurs sont sur la bonne voie, mais le rythme d’implantation doit s’accélérer, tandis que 24 indicateurs affichent un sérieux retard et sont qualifiés comme « allant dans la bonne direction, mais très loin des objectifs ».

Sortir du charbon

PHOTO WOLFGANG RATTAY, ARCHIVES REUTERS Centrale au charbon située à Niederaussem, en Allemagne

La sortie des énergies fossiles, particulièrement le charbon, doit s’accélérer de manière importante, constate le rapport State of Climate Action, préparé par des experts du World Resources Institute, du Climate Action Tracker du Bezos Earth Fund et d’autres organisations non gouvernementales. Le charbon devrait être éliminé sept fois plus rapidement qu’il ne l’est actuellement, estime-t-on. Les investissements pour remplacer l’approvisionnement en énergies fossiles doivent être 10 fois plus rapides. La bonne nouvelle, c’est qu’au cours des 10 dernières années, les coûts de l’énergie solaire ont diminué de 80 % et ceux de l’éolien, de 65 %.

Ralentir la déforestation

PHOTO UESLEI MARCELINO, ARCHIVES REUTERS Photo aérienne d’une forêt de l’État du Pará, au Brésil, en janvier dernier

Le taux de déforestation à l’échelle de la planète doit s’améliorer : celui-ci doit diminuer au moins quatre fois plus rapidement pour atteindre les objectifs climatiques. Bonne nouvelle, cependant, « on va continuer de voir des progrès avec le Brésil qui réduit son taux de déforestation depuis que [le président] Lula est au pouvoir », indique Sophie Boehm, coauteure du rapport State of Climate Action et chercheuse au World Resources Institute. En 2022, des superficies forestières équivalant à 15 terrains de football par minute ont été détruites dans le monde.

Une décarbonation « radicale »

PHOTO DAVE SANDERS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Smog intense sur la ville de New York, en juin dernier, en raison des incendies de forêt ayant touché le Québec

« La majorité des indicateurs vont dans la bonne direction, mais le rythme n’est pas assez rapide », signale Sophie Boehm, en entrevue avec La Presse. Selon Kelly Levin, coauteure du rapport, les petits pas ne sont plus suffisants pour faire face à la crise. « L’heure n’est pas aux demi-mesures, mais plutôt à la décarbonation radicale de tous les secteurs de l’économie », a-t-elle déclaré à l’Agence France-Presse. Le rapport conclut d’ailleurs qu’il faudra augmenter considérablement les investissements dans la transition d’ici la fin de la décennie pour atteindre les objectifs.