Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, la demande en combustibles fossiles doit diminuer de quelle ampleur d’ici 2030 ?

Réponse

De 25 %. L’Agence internationale de l’énergie a calculé que la demande en combustibles fossiles doit diminuer du quart d’ici la fin de la décennie si la planète souhaite atteindre cet objectif phare de l’accord de Paris. Dans un rapport qu’elle vient de publier, elle estime par ailleurs que d’ici 2050, la demande devra avoir chuté de 80 %.

Le ver de terre, grand allié des agriculteurs

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les vers de terre bonifient le rendement des récoltes, jusqu’à 10 % de la production totale de céréales en Afrique subsaharienne.

Les vers de terre contribuent de manière « significative » à la production agricole mondiale, révèle une étude qui vient d’être publiée dans la prestigieuse revue Nature Communications. Ces créatures invertébrées contribueraient à 6,45 % de la production mondiale des céréales comme le riz, le maïs et le blé et à 2,3 % de la production des légumineuses comme le soya, les haricots et les pois. Les vers de terre bonifient les rendements, car ils décomposent la matière organique et aèrent les sols. Leur contribution serait encore plus impressionnante en Afrique subsaharienne, où ils seraient responsables de 10 % de la production totale des céréales.

Chaleur : hécatombe de dauphins dans l’Amazone

PHOTO BRUNO KELLY, REUTERS Des chercheurs de l’Institut de développement durable Mamiraua Researchers analysent un dauphin trouvé mort dans le lac Tefé le 1er octobre.

Des scientifiques tentent d’expliquer la mort soudaine d’une centaine de dauphins et de milliers de poissons survenue au cours de la semaine dans un tributaire de l’Amazone, au Brésil. Les carcasses flottantes d’environ 120 dauphins roses – une espèce menacée – ont été retrouvées dans le lac Tefé, a rapporté l’agence Reuters. En raison d’une sécheresse extrême, le niveau du cours d’eau a considérablement baissé au cours des derniers mois. Comme le volume d’eau est moins élevé, la température de l’eau a grimpé pour atteindre 39 °C, une chaleur comparable à celle d’un bain à remous. Cet évènement est particulièrement inquiétant, car la présence de dauphins est considérée comme un baromètre de la biodiversité.

Déchets de l’espace : amende de 150 000 $

PHOTO JOE RAEDLE, AGENCE FRANCE-PRESSE L’entreprise télévisuelle DISH a reçu une amende de 150 000 $ pour ne pas avoir désorbité son satellite EchoStar-7.

Pour la première fois, les États-Unis ont infligé une amende à une entreprise satellitaire pour l’abandon de débris dans l’espace. La Commission fédérale des communications (FCC) a imposé une amende de 150 000 $ à l’entreprise télévisuelle DISH pour ne pas avoir désorbité son satellite EchoStar-7. Lancé en 2002, l’engin devait rejoindre une altitude de 300 km au-dessus de son arc opérationnel à la fin de sa mission en 2022. Or, en raison d’un manque de carburant, le satellite s’est plutôt retrouvé à 122 km au-dessus de son arc initial. « Alors que les opérations satellitaires se multiplient et que l’économie de l’espace s’accélère, nous devons nous assurer que les opérateurs respectent leurs engagements », a déclaré Loyaan A. Egal, de la FCC.

RebutRécup : sauver les meubles de l’enfouissement

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’organisme RebutRécup lors d’une collecte de meubles en juillet dernier.

Avis aux résidants du centre-ville de Montréal. Le programme d’économie circulaire RebutRecup lance, ce mardi et jusqu’au 27 octobre, une collecte gratuite à domicile de meubles et d’articles ménagers. Il suffit de s’inscrire sur le site de l’organisme Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal. Lors de la dernière collecte, qui s’est déroulée pendant la période des déménagements sur le Plateau Mont-Royal, 10,2 tonnes d’objets ont été sauvées de l’enfouissement. Si la collecte est faste, les citoyens pourront, à compter de jeudi, choisir des objets en échange d’un don volontaire au chalet du parc Walter-Stewart. Le reste ira à des organismes communautaires.