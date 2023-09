Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) recommande l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique à Champlain, en Mauricie. Le dépotoir atteindra sa pleine capacité en 2024.

Dans son rapport dévoilé jeudi, le BAPE conclut « que le projet d’agrandissement du LET [lieu d’enfouissement technique] de Champlain est justifié ». « La commission [d’enquête du BAPE] est d’avis qu’il répond aux besoins d’élimination de matières résiduelles de la MRC des Chenaux et qu’il permettra aussi de répondre à des besoins extrarégionaux sur un horizon d’environ 20 ans, tels qu’identifiés par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) en 2021. »

Le dépotoir, exploité par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, qui s’appelle aujourd’hui Énercycle, reçoit actuellement 150 000 tonnes par année de matières résiduelles. La capacité passerait à 250 000 tonnes par année si le projet soumis en collaboration avec l’entreprise Matrec recevait le feu vert du MELCCFP.

Le projet d’agrandissement prévoit l’aménagement de 17 nouvelles cellules d’exploitation, dont 10 permettraient l’enfouissement de matières provenant des secteurs résidentiel, institutionnel, commercial et industriel. Les sept autres seraient réservées aux résidus de construction.

Le BAPE recommande cependant qu’on procède à « l’inventaire et la caractérisation de la qualité de l’eau des puits se trouvant dans un rayon d’un kilomètre en aval des limites du projet d’agrandissement, avant le début des travaux ». Un suivi de la qualité de l’eau devra aussi être maintenu pendant les opérations jusqu’à la fermeture du lieu d’enfouissement technique.

Une fois le rapport du BAPE déposé, le projet doit être approuvé par le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.