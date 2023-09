Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

Question

Quelle a été l’augmentation des épisodes de pluie extrême dans l’Himalaya indien depuis l’an 2000 ?

Réponse

Le nombre de jours de pluie très intense ou extrêmement intense est passé de 74 dans la décennie 2000 à 118 dans la décennie 2010 dans les États de l’Himalaya indien. C’est la convergence de la mousson avec un système météorologique de basse pression dans l’Himalaya qui provoque des pluies extrêmement abondantes, et cette convergence est attisée par la hausse des températures de la Terre, concluent les experts du Département météorologique indien et de l’Institut indien de météorologie tropicale, a rapporté l’agence de presse Reuters, en août.

Quid de la panacée des pailles en papier ?

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Des pailles en papier

Les pailles en papier et en bambou sont plus nocives pour la santé et l’environnement que les pailles en plastique qu’elles remplacent, ont découvert des chercheurs belges. En analysant 39 types de pailles, l’équipe de l’Université d’Anvers a observé que les pailles d’origine végétale contenaient davantage de substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (PFAS), communément appelées polluants éternels, que les pailles d’origine fossile. Ces pailles ne sont par conséquent « pas nécessairement biodégradables » et leur utilisation « contribue potentiellement à l’exposition humaine et environnementale aux PFAS », écrivent les chercheurs. Seules les pailles en acier inoxydable ne contenaient pas de PFAS.

Les vagues gonflées par les changements climatiques

PHOTO MAGGIE SHANNON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des vagues s’écrasent sur une plage d’Oceanside, en Californie.

La hauteur moyenne des vagues hivernales a augmenté de 30 centimètres depuis 1970 le long de certaines parties de la côte californienne, en grande partie à cause des changements climatiques, conclut une étude de l’Université de Californie à San Diego, avertissant que ce phénomène accroît la menace d’effondrement des falaises marines. Les chercheurs ont notamment observé que les tempêtes générant des vagues hautes d’au moins trois mètres se produisent désormais 23 fois par hiver en moyenne en Californie centrale, deux fois plus que la fréquence observée entre 1949 et 1969, a rapporté le San Diego Union-Tribune, en août.

Une certification Or pour Hydro-Québec

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le complexe Eastmain-1 d’Hydro-Québec a obtenu la certification Or du Conseil sur la durabilité de l’hydroélectricité.

Le complexe Eastmain-1 d’Hydro-Québec a obtenu la certification Or du Conseil sur la durabilité de l’hydroélectricité, un organisme international indépendant. Au terme d’une évaluation de 14 mois, l’organisme a reconnu la « gestion efficace des impacts environnementaux et sociaux de l’aménagement de l’Eastmain-1 », un complexe de deux centrales totalisant 1248 mégawatts situé dans le Nord-du-Québec, a indiqué Hydro-Québec dans un communiqué, mardi. L’Eastmain-1 est la première installation hydroélectrique en Amérique du Nord à être certifiée en vertu de la Norme sur la durabilité de l’hydroélectricité.

La taxe sur les véhicules polluants élargie à Londres

PHOTO FRANK AUGSTEIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des véhicules font leur entrée dans la zone à émissions ultra-faibles, à Londres, le 24 août dernier.

La taxe sur les véhicules les plus polluants a été élargie la semaine dernière à Londres, malgré les réticences d’une partie des résidants en pleine crise du coût de la vie. Restreinte au centre de la capitale britannique à son introduction en 2015, puis élargie en 2021, la zone à émissions ultra-faibles, dont l’objectif est d’assurer une meilleure qualité de l’air pour les habitants, s’étend désormais à l’ensemble de l’agglomération londonienne et ses neuf millions d’habitants. Il faut débourser 12,50 livres (22 $) par jour pour entrer dans la zone au volant d’une voiture à essence construite avant 2006 ou d’une au diesel construite avant 2015.

Avec l’Agence France-Presse