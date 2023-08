Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Un climatologue au front

Le climatologue Philippe Gachon ne manque pas de courage. Le professeur de l’UQAM et spécialiste de l’hydroclimatologie débattra avec des climatosceptiques le 10 septembre prochain au cours d’une conférence intitulée « Réchauffement climatique : fraude ou réel danger ? ». « J’ai décidé de participer à la conférence pour plusieurs raisons. Tout d’abord pour combattre l’ignorance, contrer le déni », a-t-il expliqué au média Pivot, qui a été le premier à relayer la nouvelle. Organisée par le blogueur Samuel Grenier, bien connu pour ses positions complotistes, la conférence réunit également le Français Christian Gérondeau, qui affirme que les températures mondiales sont en baisse depuis 2023, ainsi que Carlos Ramirez, un Québécois qui se présente comme un chercheur indépendant sur le climat, qui prétend que le monde se dirige vers un refroidissement climatique.

Des lasers sur Hawaii ?

PHOTO STEPHEN LAM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La ville touristique de Lahaina, dans l’île de Maui, a été en bonne partie rasée par les incendies qui ont fait rage.

Une nouvelle théorie du complot circule à la suite des incendies mortels qui ont ravagé Maui, dans l’archipel d’Hawaii. Ce sont des lasers qui auraient provoqué des feux, une fausse nouvelle qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours. La réalité n’est malheureusement pas aussi croustillante. Hawaii souffre présentement d’une importante sécheresse et reçoit beaucoup moins de précipitations que par le passé. Les vents provoqués par l’ouragan Dora ont aussi alimenté les incendies. La présence grandissante d’espèces de plantes invasives, qui brûlent plus facilement, a aussi contribué à la propagation de l’incendie. Au début du mois d’août, les autorités estimaient que 80 % d’Hawaii souffrait d’une sécheresse qualifiée d’« anormale ».

Quiz

Est-il possible de comprendre le langage des crocodiles ?

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Un crocodile dans l’île de Banco Chinchorro, au Mexique

Réponse

Une équipe de scientifiques de l’Université de la Sunshine Coast, en Australie, est en train de mettre au point un dictionnaire des différents sons émis par des crocodiles dans de nombreuses situations. Les crocodiles sont parmi les reptiles les plus vocaux. Les chercheurs espèrent pouvoir décoder ces signaux afin de pouvoir, entre autres, mieux prévenir les attaques sur des humains.

Le chiffre

PHOTO ANGELA WEISS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La ville de New York recouverte de smog en raison des incendies de forêt qui faisaient rage au Canada, le 7 juin dernier

17 %

Selon une analyse des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), les visites aux urgences pour des problèmes respiratoires ont augmenté de 17 % dans le Midwest et sur la côte est des États-Unis cet été. La hausse est survenue les journées où la qualité de l’air s’est détériorée en raison de la fumée produite par les incendies de forêt au Québec.

Le graphique qui fait peur aux scientifiques

GRAPHIQUE DU PROGRAMME COPERNICUS Évolution de la température moyenne de surface des océans

Depuis le début du mois de mai, la température moyenne de surface des océans s’est emballée et menace de grimper encore plus. « J’ai souvent vu ce graphique, mais il reste surprenant chaque fois qu’il est mis à jour. La surface de l’océan mondial est actuellement très éloignée de celle des années précédentes », a écrit le climatologue Ed Hawkins, le 23 août dernier sur la plateforme X, anciennement Twitter. Le 20 août, la température moyenne des océans frôlait les 21 °C. En raison du réchauffement des océans et du phénomène météorologique El Niño, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) s’attend d’ailleurs à une saison des ouragans plus intense qu’à l’habitude en 2023.