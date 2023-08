Tous les indices étaient là et une équipe de scientifiques vient de confirmer l’évidence. Les changements climatiques sont les principaux responsables des incendies de forêt qui ont frappé le Québec ces derniers mois, conclut une étude du World Weather Attribution.

Dans sa plus récente étude d’attribution, le World Weather Attribution (WWA) s’est intéressé aux incendies de forêt survenus cette année dans le Nord québécois. Une équipe de 17 chercheurs a conclu que le changement climatique a rendu la sévérité de la saison des incendies de 2023 au Québec 50 % plus intense.

Un tel évènement avait aussi sept fois plus de chance de se produire en raison du réchauffement mondial, conclut l’étude qui n’a pas encore été révisée par des pairs.

Parmi les signataires de l’étude, on retrouve notamment les chercheurs québécois Yan Boulanger et Jonathan Boucher, du Service canadien des forêts, ainsi que Philippe Gachon et François Roberge, de l’UQAM. Alexandrine Bisaillon, du consortium Ouranos, a participé à la révision du rapport avec sept autres chercheurs.

En conférence de presse, mardi, la climatologue Friederike Otto, cofondatrice du World Weather Attribution et coauteure du rapport, a indiqué que l’équipe avait « une grande confiance dans ces résultats établis de manière conservatrice ». Selon elle, l’influence des changements climatiques sur les feux au Québec est probablement encore plus grande que leurs estimations.

Rappelons qu’à ce jour, près de 14 millions d’hectares ont été brûlés au Canada en 2023, une saison record qui fracasse la marque établie en 1989 avec 7,6 millions d’hectares de forêts incendiées. Au Québec seulement, tout près de 1,5 million d’hectares ont été affectés par des incendies jusqu’à présent, alors que la moyenne annuelle des 10 dernières années pointait à près de 15 800 hectares. Précisons que cette donnée exclut les incendies situés en zone nordique, où la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) n’intervient que très rarement.

En entrevue avec La Presse, le chercheur Yan Boulanger rappelle que ce qui compte le plus, ce n’est pas tant l’origine des incendies, mais les conditions qui règnent sur le terrain, qui permettent au feu de se propager. « Si ça n’avait pas été de ces conditions extrêmes, on n’aurait pas eu autant de feux. »

Le Canada a connu les mois de mai et juin les plus chauds depuis 1940, pulvérisant l’ancienne marque par 0,8 degré, souligne l’étude. L’indice d’humidité relative en forêt était également très bas, créant les conditions parfaites pour permettre au feu de se propager.

« Le 1er juin, la foudre à elle seule a déclenché 120 incendies », mentionne M. Boulanger, tout en précisant que les feux provoqués par la foudre font plus de dégâts que ceux d’origine humaine. « Les feux anthropiques sont plus proches des communautés, on peut intervenir plus rapidement », précise le chercheur.

« Mais que ce soit la foudre ou les humains, ce sont les conditions [du milieu] qui sont les plus importantes », ajoute-t-il.

Un principe que les campeurs connaissent bien, par ailleurs. Allumer un feu de camp sous la pluie ou avec du bois mouillé représente tout un défi. Or, en plus des températures élevées, la plupart des régions touchées par les incendies au Québec ont reçu « des précipitations anormalement faibles », précise l’étude.

Fondé en 2014, le World Weather Attribution est un réseau de scientifiques qui se spécialisent dans les études d’attribution permettant d’identifier les causes des évènements météo extrêmes. Récemment, le WWA a publié une étude indiquant que les vagues de chaleur en Chine, aux États-Unis et dans le sud de l’Europe étaient au moins 50 fois plus probables en raison du changement climatique.

« Les techniques [pour réaliser ces études] se sont raffinées, les modèles sont plus robustes et on a plus de données, signale Yan Boulanger. Ce sont des études qui sont importantes, à la fois pour la communauté scientifique et pour la population en général. »

Selon Friederike Otto, ce genre d’étude permet aussi de connecter ce que vivent les populations touchées avec des données plus abstraites sur le climat. « Elles sont de plus en plus reprises par des politiciens, mais pas encore au niveau qu’on souhaiterait. On aimerait qu’elles aient encore plus d’influence », reconnaît-elle.

Depuis le début de l’année, plus de 150 000 personnes ont dû être évacuées au Canada en raison d’incendies de forêt. Les feux au Québec ont provoqué des épisodes de smog dans plusieurs villes québécoises et même aux États-Unis.