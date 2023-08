Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

Le réchauffement planétaire influerait-il sur la capacité des arbres à absorber du carbone ?

Réponse

C’est ce que suggère une étude réalisée par des chercheurs de l’Université du New Hampshire publiée récemment dans la revue Science. Les auteurs estiment que l’augmentation des niveaux de photosynthèse dans le monde a ralenti depuis l’an 2000 pendant que la quantité de CO 2 dans l’atmosphère a continué d’augmenter. Quand l’air devient trop chaud et que les plantes perdent trop d’eau, elles referment les pores de leurs feuilles, pour conserver un minimum d’eau. Ce sont ces mêmes pores qui absorbent le CO 2 et permettent la photosynthèse. En entrevue avec le New Scientist, l’auteur principal de l’étude, Jingfeng Xiao, a affirmé que la plantation d’arbres pour capter du CO 2 pourrait ne pas avoir autant d’impact que prévu.

Le chiffre

1964 kg

PHOTO JONATHAN ERNST, ARCHIVES REUTERS L’électrification des véhicules serait la principale cause de leur prise de poids des dernières années.

Entre 1980 et 2022, le poids moyen des voitures vendues aux États-Unis a augmenté de 454 kg (1000 lb), pour atteindre 1964 kg (4329 lb) en 2022. Au cours des trois dernières années, les véhicules ont pris 79 kg (175 lb), principalement en raison de l’électrification des véhicules, selon une analyse de l’agence Bloomberg.

La production de fruits et légumes touchée par la sécheresse

PHOTO ANGEL NAVARRETE, ARCHIVES BLOOMBERG Pas moins de 80 % de l’huile d’olive importée au Royaume-Unis provient de la région méditerranéenne.

La sécheresse qui frappe la région méditerranéenne risque de faire grimper le prix des fruits et légumes produits dans ces pays du sud de l’Europe, du Proche-Orient et du nord de l’Afrique. Dans une analyse publiée le 15 août dernier, l’ONG Energy & Climate Intelligence Unit évalue l’impact de la sécheresse sur les importations de fruits et légumes au Royaume-Uni. Le rapport signale notamment que les deux tiers des concombres et des tomates importées au pays proviennent de la région méditerranéenne, tout comme la moitié des citrons et des poivrons et 80 % de l’huile d’olive. On signale aussi que les Britanniques ont vu le coût annuel de leur panier d’épicerie augmenter de 400 livres sterling (687 $) l’an dernier. Les populations moins nanties risquent d’avoir encore moins facilement accès à des fruits et légumes, conclut l’étude.

Moins d’information sur le climat et l’environnement sur Twitter/X

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le patron de X (anciennement Twitter) Elon Musk

Depuis qu’Elon Musk a racheté Twitter, devenu X, près de la moitié (47,5 %) des usagers partageant régulièrement des informations sur le climat et la biodiversité ont quitté la plateforme. C’est la conclusion d’une étude publiée dans le journal Trends in Ecology & Evolution, qui a analysé les comptes de 380 000 utilisateurs. Twitter/X a longtemps été perçu par les scientifiques comme la meilleure plateforme pour diffuser le fruit de leur travail et discuter des enjeux environnementaux. Mais depuis le rachat par Elon Musk, les commentaires haineux de climatosceptiques ont explosé, forçant nombre d’entre eux à fermer leur compte. À l’inverse, seulement 21 % des comptes échangeant sur la politique américaine ont cessé leur activité, rappelle-t-on.

Des milliers de poulets morts de chaleur

PHOTO DANIEL ACKER FOURNIE PAR BLOOMBERG, ARCHIVES LA PRESSE Près de 10 000 poulets seraient morts de chaleur en juillet au Royaume-Uni.

Selon une analyse de Carbon Brief, près de 10 000 poulets sont morts de chaleur en juillet en raison des températures qui ont parfois frôlé les 40 °C au Royaume-Uni. Les volatiles sont morts alors qu’ils étaient transportés vers des abattoirs. L’analyse cite une étude de la Michigan State University indiquant que l’absence de ventilation, les longues journées passées dans un camion et des températures élevées sont parmi les principales causes de la mort des poulets. Aux États-Unis, plus de 20 millions d’animaux de ferme, principalement des poulets, meurent de chaleur chaque année au cours de leur transport.