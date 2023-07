Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Bye-bye, la Suisse…

On vous rassure : le pays de Nico Hischier, capitaine des Devils du New Jersey, ne va pas disparaître. Mais la forêt tropicale sur la planète a perdu 4,1 millions d’hectares en 2022, soit la superficie de la Suisse. Tous ces arbres abattus ont généré 2,7 milliards de tonnes de CO 2 , soit un peu plus de 6 % des émissions mondiales en 2022. Selon le rapport du World Resources Institute, publié le 27 juin, la forêt tropicale primaire a perdu l’équivalent de 11 terrains de football par minute. Les cinq pays les plus touchés sont le Brésil, la République démocratique du Congo, la Bolivie, l’Indonésie et le Pérou.

Quiz

Que trouve-t-on dans les cheveux des sénateurs français ?

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Yan Chantrel, sénateur français

Il faut reconnaître que c’est une drôle de question dans une rubrique censée présenter des nouvelles environnementales. Un groupe de 26 sénateurs élus sous la bannière socialiste a fait analyser une mèche de cheveux de chacun des volontaires et les résultats ont été dévoilés le 27 juin dernier. On y a trouvé entre autres des traces de mercure, de pesticides et de terres rares. Dans le cas des terres rares, 93 % des sénateurs avaient un taux de contamination supérieur à celui du groupe témoin du laboratoire chargé des analyses. « Cela interroge les modes de production et de consommation de notre société, qui créent finalement de nouvelles maladies », a déclaré Yan Chantrel, l’un des sénateurs testés, au quotidien Le Monde.

Moins de déforestation avec Lula

PHOTO SERGIO LIMA, AGENCE FRANCE-PRESSE Luiz Inacio Lula da Silva, président du Brésil

La déforestation de la forêt amazonienne au Brésil a diminué depuis l’arrivée au pouvoir du président Luiz Inacio Lula da Silva, selon l’Institut brésilien pour la recherche spatiale. Pour les cinq premiers mois de 2023, la déforestation a reculé de 31 % par rapport à la même période en 2022. En avril seulement, celle-ci a diminué de 68 % par rapport à l’année précédente. Sous la présidence de Jair Bolsonaro, la déforestation au Brésil a grimpé de 59,5 % entre 2019 et 2022. La forêt amazonienne représente 13 % des arbres sur Terre. C’est aussi la plus importante zone de biodiversité sur la planète.

Encore plus de pétrole en 2023

PHOTO DIEGO GIUDICE, ARCHIVES BLOOMBERG NEWS La consommation de pétrole devrait atteindre 102,3 millions de barils de pétrole par jour en 2023, par rapport au record de 100 millions de barils par jour en 2019.

La demande mondiale de pétrole pourrait bien atteindre un niveau record cette année, selon les plus récentes projections de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Selon ses derniers calculs, l’AIE prévoit une consommation de 102,3 millions de barils de pétrole par jour en 2023, ce qui surpasserait le record de 100 millions de barils par jour en 2019. Après trois années inférieures à 2019, principalement en raison du ralentissement économique provoqué par la pandémie mondiale de COVID-19, la demande mondiale de pétrole repart de plus belle, soutenue notamment par la Chine et l’Inde. Selon l’agence, la demande de pétrole devrait augmenter jusqu’en 2028 avant de commencer à décliner au fur et à mesure que les énergies renouvelables prendront des parts de marché plus importantes.

Bienvenue dans l’ère du feu

IMAGE TIRÉE DU FIL TWITTER DE RYAN STAUFFER Carte des États-Unis qui montre les États où la qualité de l’air était affectée par les incendies de forêt au Canada, ainsi que les États touchés par des incendies et des vagues de chaleur.

C’est le commentaire du scientifique Ryan Stauffer, spécialiste de la pollution de l’air, sur Twitter le 28 juin dernier. « What a map. Welcome to the new pyrocene ? » (Quelle carte. Bienvenue dans le nouveau pyrocène ?), a-t-il gazouillé, le tout accompagné d’une carte des États-Unis. Celle-ci montrait les États où la qualité de l’air était affectée par les incendies de forêt au Canada, ainsi que les États touchés par des incendies et des vagues de chaleur. Au Texas, notamment, les températures ont dépassé les 43 oC dans certaines régions. Rappelons que le terme pyrocène est utilisé pour décrire les incendies de forêt de plus en plus dévastateurs sur la planète.