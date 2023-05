Aide aux ménages à faible revenu pour délaisser le chauffage au mazout, plantation d’arbres et soutien aux municipalités ; Ottawa octroie près de 230 millions de dollars pour différentes mesures de lutte contre les changements climatiques au Québec, a annoncé mercredi le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault, au Sommet Climat Montréal.

Une somme pouvant atteindre 187 millions de dollars pour des initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont 60 millions de dollars pour aider les ménages à faible revenu québécois à remplacer leur système de chauffage au mazout par des options plus efficaces et plus abordables.

« Ce sont beaucoup des ménages à faible revenu qui utilisent encore le mazout et le mazout est une forme polluante et dispendieuse de se chauffer, alors c’est à la fois un programme environnemental, mais c’est aussi quelque part un programme social », a déclaré le ministre Guilbeault.

Les modalités du programme, qui sera géré par le gouvernement du Québec, ne sont pas encore complètement définies, mais le ministre Guilbeault évoque la possibilité que l’installation de thermopompes soit favorisée, puisqu’il s’agit de « la meilleure solution d’un point de vue énergétique ».

Le gouvernement fédéral investira aussi 40 millions de dollars pour la plantation de plus de 275 000 arbres à Montréal et à Vaudreuil-Dorion, sur des terrains privés et dans des cours d’école et des hôpitaux, ainsi que dans des secteurs sujets aux canicules.

Une attention particulière a été accordée à la réduction de l’impact des vagues de chaleur sur les habitants les plus vulnérables en milieu urbain, ce qui aura une incidence directe sur la santé de ces personnes. Le ministre Steven Guilbeault

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du programme fédéral visant à planter 2 milliards d’arbres d’ici 2030, qui a été sévèrement critiqué dans le rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable publié en avril, qui estimait « peu probable » qu’il atteigne ses objectifs si « des changements importants » n’y sont pas apportés.

« C’est vrai qu’il faut qu’on accélère le pas », reconnaît le ministre Guilbeault, indiquant que son gouvernement plantera cette année 60 millions d’arbres et vise les 300 millions par année.

« C’est la vitesse de croisière qu’on doit atteindre d’ici les deux prochaines années pour arriver à atteindre notre objectif »

Enfin, Ottawa consacre plus de 1,4 million de dollars du Fonds municipal vert pour appuyer 16 initiatives de réduction des émissions dans des municipalités du Québec, notamment dans la grande région de Montréal, dont une étude de faisabilité portant sur la mise en place d’une boucle de récupération de chaleur entre des bâtiments industriels, municipaux et résidentiels à Candiac.