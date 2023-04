Quelques milliers de personnes ont manifesté pour la justice climatique samedi à Montréal, à l’occasion de la traditionnelle marche du Jour de la Terre.

« Ici, maintenant, pour nos enfants ! » et « Le gaz, le pétrole, on en a ras le bol ! », ont-elles scandé au son des tambours.

Le cortège s’est mis en branle en début d’après-midi devant le monument George-Étienne Cartier, situé sur le flanc du mont Royal.

Sous un ciel nuageux, des manifestants de tous âges ont réclamé la sortie des énergies fossiles pour ralentir le réchauffement climatique.

« C’est très lourd de se dire qu’on n’a pas d’avenir. J’ai 18 ans et j’ai l’impression que je n’ai pas d’avenir », laisse tomber Marielle Lauzon-Poirier, qui souffre d’écoanxiété.

Les jeunes vivent sous le spectre de l’urgence climatique sans réel pouvoir politique, déplore-t-elle. « Je viens juste d’avoir mon droit de vote, mais c’est maintenant que ça se passe », soutient-elle.

Mais ces grands rassemblements lui remontent le moral.

« C’est une bouffée d’air de se dire qu’on est pas seul. D’autres gens y croient, d’autres gens veulent se battre et sont prêts à tout faire pour qu’il y ait un changement », fait valoir l’étudiante.

Plus de 150 organisations environnementales, étudiantes, syndicales et communautaires se sont unies à l’occasion de la mobilisation.

« Il faut sortir aujourd’hui des énergies fossiles. Plus vite on s’active, le plus de vies humaines on peut sauver », a martelé Sandrine Gélinas de la Coalition étudiante pour un virage environnementale et sociale.

« Une victoire de la mobilisation citoyenne »

Quelques élus politiques se sont joints à la manifestation, dont les co-porte-paroles de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé.

Pour la formation politique de gauche, le recul du gouvernement de François Legault sur le projet de troisième lien est « une victoire de la mobilisation citoyenne au Québec ».

« C’est une méchante dose d’espoir pour tous les gens qui ont manifesté le Jour de la Terre dans les dernières années et qui disaient que des projets d’autoroute en dessous d’un fleuve au 21e siècle, ça n’a juste pas d’allure », a déclaré M. Nadeau-Dubois.

Or, tout est loin d’être gagné, croit Nellie Bélanger, 21 ans. Originaire de Rouyn-Noranda, l’étudiante est préoccupée par les émissions de la fonderie Horne. « Le gouvernement ne fait rien », a-t-elle lâché.

Qu’aimerait-elle lui dire ? « De nous écouter. On est là parce qu’on mérite d’être écoutés et qu’on ne l’est pas », répond-elle du tac au tac.

Des manifestations étaient également prévues à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Chicoutimi, à Joliette, à Rouyn-Noranda et à Baie-Comeau.