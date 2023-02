France

La sécheresse a-t-elle sonné le glas de la Déesse précieuse ?

(Paris) Sa réapparition en France en 2009 après 133 ans d’absence avait relevé d’un petit miracle. Mais depuis 2019, la Déesse précieuse, une libellule rare et menacée, n’a plus donné signe de vie, laissant craindre une nouvelle disparition, qui cette fois pourrait être définitive en raison du changement climatique et de la dégradation des zones humides.