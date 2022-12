Les baleines noires de l’Atlantique Nord ne sont au nombre que d’environ 340 et leur population a diminué ces dernières années.

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Portland) La baleine noire de l’Atlantique Nord, un cétacé menacé de disparaître, restera protégée en vertu de la loi des États-Unis sur les espèces en voie de disparition.

Patrick Whittle Associated Press

Les autorités fédérales américaines ont annoncé mardi que l’espèce nécessite une série de mesures de protection pour éviter son extinction.

Les baleines noires de l’Atlantique Nord ne sont au nombre que d’environ 340 et leur population a diminué ces dernières années. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a publié mardi un examen de l’état de l’espèce qui indique qu’elle « continue de décliner et n’a pas satisfait à bon nombre des critères de rétablissement décrits dans son plan de rétablissement ».

La NOAA affirme que l’animal continue de décliner en raison des menaces des engins de pêche, des collisions avec les navires et d’autres facteurs de stress. Ceux-ci incluent le stress environnemental émergent, y compris le changement climatique et les effets combinés de plusieurs facteurs de stress continus qui peuvent limiter la mise bas et le rétablissement de la baleine noire de l’Atlantique Nord.

La NOAA a également publié des actions recommandées pour tenter de stabiliser la population de baleines. Ces actions comprennent un partenariat avec le gouvernement du Canada pour réduire les collisions et les enchevêtrements. Les baleines migrent chaque année des eaux au large des États de la Géorgie et de la Floride vers ceux de la Nouvelle-Angleterre et le Canada.

L’agence a également recommandé davantage de recherche et de mise en œuvre de modifications des engins de pêche qui réduisent les risques pour les baleines. Elle a également déclaré qu’il faudrait mettre davantage l’accent sur le retrait des engins de pêche abandonnés de l’aire de répartition des baleines.