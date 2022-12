(Québec) Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur l’économie ont permis au Québec de dépasser largement pour l’année 2020 ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sous leur niveau de 1990, avec une baisse de 26,6 % plutôt que les 20 % ciblés. La fin des mesures sanitaires risque toutefois d’influencer le prochain bilan, et ce gain sur l’objectif initial pourrait fondre.

Le ministère de l’Environnement n’a pas dévoilé mercredi son estimation des impacts de la pandémie sur l’augmentation de la réduction des GES dans la province, comparativement à ce qui était prévu. Il promet de divulguer ce chiffre ultérieurement, en comparant par exemple les résultats pour l’année 2020 aux émissions de GES émis l’année suivante, avec la reprise économique.

L’objectif du Québec est de réduire de 37,5 % d’ici 2030 ses émissions de GES sous leur niveau de 1990. Le gouvernement Legault a déposé au cours du dernier mandat un Plan pour une économie verte, qui prévoit des fonds de sept milliards sur cinq ans, et a identifié à ce jour environ 50 % des mesures pour atteindre son objectif de 2030.

Détails du calcul

En 2020, le gouvernement visait de réduire de 20 % ses émissions de GES sous leur niveau de 1990. Il aura finalement atteint une baisse de 26,6 %. Le Rapport sur l’atteinte de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec pour l’année 2020, publié mercredi, établit que le bilan net des émissions de GES pour la province était de 62,6 millions de tonnes en équivalent CO 2 (Mt éq. CO 2 ) en 2020. Concrètement, les émissions de GES ont ainsi diminué de 10,5 % en 2020 par rapport à 2019, ce qui équivaut à une diminution de 13,2 % sous leur niveau de 1990.

Or, pour calculer une baisse de 26,6 % des émissions de GES en 2020 sous leur niveau de 1990, le Québec inclut sa participation au marché du carbone. Ce marché, rappelle-t-il, « est un élément central de la stratégie de lutte contre les changements climatiques du Québec, puisqu’il contraint les grandes entreprises et les citoyens à opter, de façon progressive et structurée, pour des activités de plus en plus sobres en carbone », ce qui permet « aux deux gouvernements de financer leurs actions climatiques »

Ainsi, dans son Rapport sur les flux nets des échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre entre le Québec et la Californie pour la période 2013-2020, qui a aussi été publié mercredi, le gouvernement dévoile « qu’en 2020, les émetteurs québécois ont acheté des droits d’émission équivalant à des réductions de 11,4 Mt éq. CO 2 auprès de son partenaire californien ».

« En vertu de l’entente de liaison conclue entre les deux parties, ces réductions ne seront comptabilisées que par le Québec dans le calcul de l’atteinte de sa cible climatique. Cette réduction générée à l’extérieur de son territoire et attribuable au Québec équivaut donc à une réduction de 13,4 % des émissions québécoises de GES pour l’année 2020 », explique-t-on.

Un nouveau tableau de bord

Le ministère de l’Environnement a également dévoilé mercredi un nouveau tableau de bord, publié en ligne, qui permet de suivre l’évolution de l’action climatique du gouvernement et l’atteinte de ses cibles de réduction de GES d’ici 2030.

Concernant les véhicules électriques sur les routes, par exemple, le gouvernement calcule avoir atteint, en date du 31 mars 2022, 8,6 % de sa cible pour l’horizon 2030 sur le nombre de véhicules légers électriques qui circulent dans la province. Il calcule aussi avoir atteint 10 % de sa cible du pourcentage de taxis électriques, 3,6 % du pourcentage d’autobus urbains électriques et 3 % du pourcentage d’autobus scolaires électriques.

En matière d’émissions de gaz à effet de serre, le secteur des transports est toujours celui qui pollue le plus au Québec, représentant près de 43 % de l’ensemble des GES émis en 2020. Il est suivi des industries (30,6 %), du secteur agricole (10,6 %), des bâtiments (9,6 %) et des matières résiduelles (6,1 %).