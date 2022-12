Planète bleue, idées vertes

Zone « zéro émission » au centre-ville, un beau défi

L’avenir des grandes villes passe-t-il par la mise sur pied de zones carboneutres, où le transport collectif et actif prédomine par rapport à la circulation automobile ? Au Royaume-Uni, Londres croit que oui et vient d’étendre sa « ultra-low emission zone » à toute la région métropolitaine. De quoi donner des idées à ceux et celles qui défendent cette idée sur le sol québécois, surtout à Montréal.