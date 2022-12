Changements climatiques

Québec pressé d’adopter une politique sur la biodiversité

Le Québec doit rapidement se doter d’une stratégie nationale de la biodiversité et déployer « un vaste programme d’adaptation des forêts » aux changements climatiques. Dans son plus récent rapport, le Comité consultatif sur les changements climatiques invite aussi le gouvernement Legault à attaquer de front l’urgence climatique et la crise de la biodiversité.